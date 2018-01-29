Kadirli'de binlerce kişi Mehmetçik için yürüdü
Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- Kadirli'de düzenlenen 'Söz Konusu Vatansa Hedefimiz Afrin' yürüyüşü, büyük ilgi gördü. Kadirli Kaymakamlığı binası önünde başlayan ve Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşe, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, AKP Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, AKP İlçe Başkanı İsmail Oruç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Döğüşçü, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akif Ortak ile binlerce kişi katıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde binlerce kişi, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek için yürüdü.
29 Ocak 2018 Pazartesi 17:00
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