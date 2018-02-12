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13.02.2018 05:55

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son durum

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Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son durum
Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Hastane yönetiminin yaptığı açıklamaya göre Kadir İnanır'ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı, bu sürecin ardından ise 10 gün boyunca müşahede altında tutulacağı bilgileri yer aldı.

Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Beyninde damar tıkanıklığı tespit edilen İnanır hemen ameliyata alındı. Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten hastane yönetimi tedavi süresinin bir hafta on gününü bulacağını açıkladı.

İstanbul’daki Fulya Acıbadem Hastanesi’ne götürülen ünlü oyuncu, Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. 69 yaşındaki Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır şu an yoğun bakımda. Genel durumu şu anda iyi, hayati riski yok tedbir amaçlı burada.  Kadir İnanır benim eski arkadaşım Pazar sabahı 10.00 civarında Jülide Hanım aradı, Kadir Bey’in konuşmasının bozulduğunu ve yere düştüğünü söyledi. Evlerine gittim. 40 45 dakika kadar hastaneye gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştım kontrol etmemizin gerektiğini söyledim. Sonunda Kadir Bey’i ikna ettik ve geldik. Beyin mr çektiğimizde üst kısımda bir damarın tıkandığını anladık ve damarının açılması gerektiği kararını verdik. Yapılan müdahalenin ardından Kadir Bey’i tedbir amaçlı yakından takip edebilmek için hastanede tutuyoruz.

Şu anda durumu stabil ve iyi. Açık bir cerrahi olmadı. Açık bir ameliyat olmadı. Aslında yapılan işlem standart bir işlem. Tüm dünyada uygulanan ve yıllardır yaptığımız işlemdir. Beyin damarına giden pıhtı çıkarıldı yapılan tetiklerin ardından hastanın durumu gayet iyidir.  Önümüzdeki günler önemli, tekrar bir pıhtı oluşumunu önlemek için burada tedaviye devam edeceğiz. Yoğun bakım ne kadar kulağa kötü gelse de tedbir amaçlıdır. Bir hafta, 10 gün kadar Kadir Bey burada kalacak.  Kendisiyle de konuştuk sabah, herhangi bir şikayeti yoktu. Eğer her şey stabil giderse 3 gün daha yoğun bakımda kalacağını düşünüyoruz, sonra birkaç gün daha kontrol altında tutacağız.

JULİDE KURAL İYİ HABERİ VERDİ

Kötü haberi alır almaz sanatçının Karadenizli hemşehrileri ile yeğeni Levent İnanır ve Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, işadamı Yılmaz Ulusoy hastaneye gelerek, İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldılar. İnanır'ın tiyatro sanatçısı sevgilisi Jülide Kural ise doktorlardan gelecek iyi haberleri hastanenin kafesinde endişeli olarak beklerken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarına Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini açıklayan Jülide Kural "Ben iyi olduğuma göre o da iyiye gidiyor. Her şey yolunda konuşuyor sohbet ediyoruz. Umarım sizin karşınıza da o çıkar, sağlığı hakkında bilgi verir. Daha iyi günlerde Kadir'le beni çekersiniz inşallah" diye konuştu.

'DÜN GECE BERABERDİK, KRAL SAĞLAM'

Kadir İnanır’ı bugün iş adamı Yılmaz Ulusoy ve yeğeni Levent İnanır ziyaret etti. Ulusoy girişte yaptığı açıklamada "Geç vakite kadar beraberdik. Durumu gayet iyi. Bir pıhtı atması vardı. Temizlendi. Rahatladı. Büyük bir şey değil. Dün gece de iyiydi. Bilinci açıktı. Saatlerce konuştuk. Sohbet ettik. Kral sağlam" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından yine bir açıklama yapan Ulusoy, "Allah korudu. Hiçbir şeyi yok. Hastalığı ile ilgili. Bir iz bir emare yok. Yukarıda bir saattir espri yapıyoruz. Gülüşüyoruz. Herkese selamını, sevgisini, hürmetini, teşekkürlerini bildirdi. ’Dualarını unutmasınlar’ dedi" diye konuştu.(hürriyet)

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