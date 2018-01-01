Kadınlar ‘Nevin Yıldırım'a özgürlük’ demek için yola çıkıyor

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, tüm kadınlara Nevin Yıldırım’ın 3 Ocak'ta görülecek davasına katılım çağrısı yaptı.

Yeniden yargılanmasına karar verilen Nevin Yıldırım’ın davası 3 Ocak'ta görülecek. Dava öncesi bir açıklama yapan Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, “Sesimizi, dayanışmamızı, isyanımızı yanımıza alıp Yalvaç’a gidiyoruz!” dedi. Kadınlar yarın Kadıköy Süreyya Operası önünde olacak.

Kadınlar 2018 yılının ilk günlerini Nevin Yıldırım’ın davası ile karşılıyor. Kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan Nevin Yıldırım davasının Yargıtay’a taşınması ve müebbet hapis cezasının bozulmasıyla yargılama süreci yeniden başlıyor. Kadınlar 3 Ocak'ta Yalvaç Adliyesinde olacak. Kadınlar dava öncesi yarın da saat 19.00’da Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yapacak.

‘DAYANIŞMAMIZI ALIP YALVAÇ’A GİDİYORUZ!’

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu 3 Ocak'ta saat 14.00’te görülecek dava için tüm kadınlara bir çağrı yaptı. Yalvaç’ta 3 yıl boyunca tecavüze tahammül etmek zorunda bırakılan Nevin Yıldırım’ın sessizliğinin bir kabulleniş, bu kabullenişin de bir ilişki olarak tariflendiği için bugün Nevin’in özgür olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizim hayatlarımızda cinsel tacizin-tecavüzün utancını taşıma, şiddete maruz kalmanın sorumluluğunu kendinde arama, ‘hayır’ diyemediğimiz ya da şiddeti engelleyemediğimiz için yine kendimize yüklenme hikâyeleriyle dolu. Ama dünyada “ben de” diyen kadınların yükselen sesi ve her birimizin direnme biçimleri kadınların susmayacağını ve susturulamayacağını da gösteriyor. Cinsel şiddetin zaman aşımı olmadığını ve unutulamadığını, buna karşı çıkmanın türlü türlü hali olduğunu ama en önemlisinin kadın dayanışması ve mücadelesini büyütmek olduğunu ortaya koyuyor. 2018; hiçbirimizin susmak, seyirci kalmak, başkasının istediği gibi yaşamadı diye veya biri ‘öyle sandı’ diye ölmek veya ölmemek için öldürmek zorunda kalmadığı bir yıl olsun diye sesimizi, dayanışmamızı, isyanımızı yanımıza alıp Yalvaç’a gidiyoruz!”

‘BENİM ARKAMDAN KONUŞMAYIN’

Isparta Yalvaç Koruyaka köyünden 2 çocuk annesi Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012 günü kendisine silah zoruyla tecavüz eden 2 çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider’in başını “İşte namusumla oynayanın kellesi, benim arkamdan konuşmayın” diye köy meydanına atmıştı. Nevin, ifadesinde Gider’i önce tüfekle vurduğunu, sonra başını bıçakla kestiğini söyledi. Gerçekte ne olduğunu hiçbir zaman anlatmadı. Nevin’in, tecavüz sonucu olan çocuğu vermek istediğini belirten dilekçe sunması nedeniyle mahkeme heyeti Nevin’e “Bu çocuğu verecekmişsin, sen de bir kadınsın nasıl vereceksin, için sızlamayacak mı?” diye sordu. Savcı mütalaasını; “tasarlayarak kasten insan öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet” istemiyle verdi. Yargılama sonunda Nevin Yıldırım müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve hiçbir indirim almadı. 14 Eylül 2017’de Yargıtay’da görülen duruşmada ise Nevin’in yeniden yargılanmasına karar verildi.