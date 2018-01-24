  • BIST 118.400
  • Altın 162,450
  • Dolar 3,7705
  • Euro 4,6284
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
24.01.2018 05:15

'Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor'

»
'Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor'
Yeni bir araştırma, kadınların köpekleri erkeklerden daha iyi anladığını ortaya koyuyor. Royal Society of Open Science'da yayınlanan araştırmaya göre, kadınlar köpekleri daha iyi anlıyor.

Araştırma sonuçlarına göre kadınlar, hırlayarak iletişim kurmaya çalışan köpeklerin ne istediğini erkeklere oranla daha iyi anlıyor.

Buna göre, araştırma kapsamında 18 köpeğin diğer köpeklerden yiyecek koruma, oyun oynama veya bir yabancıdan korkma tepkileriyle çıkardıkları hırlama sesleri kaydedildi.

DHA'nın haberine göre; daha sonra kadın ve erkeklerden oluşan 40 katılımcıdan köpeklerin korku, eğlence, saldırganlık, umutsuzluk ve mutluluk ölçeklerinde ne hissettiğini tanımlamaları istendi.

Araştırma lideri Tamás Faragó, araştırma sonuçlarına ilişkin bulguları şöyle anlattı: "Son araştırmamız köpeklerin ve insanların, duydukları seslerden başkalarının ne hissettiğini anlamada benzer beyin alanlarını kullandığını gösteriyor.

"Görünüşe göre, dışarıdan gelen sesler memelilerde biyolojik olarak aynı kanaldan işleniyor.

"Bu paylaşılan süreç de insanların yalnızca köpekleri değil, diğer memeli hayvanları da anlamasına yardımcı oluyor.

"Kadınlar biyolojik açıdan da daha empatik ve duyarlı olmaları nedeniyle hırıltıların duygusal içeriğini daha iyi anlıyor."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öldükten 10 gün sonra doğum yaptı20 Ocak 2018 Cumartesi 13:57
  • ABD'li komedyen Ali Dede'yi paylaştı: Milyonlarca kişi izledi19 Ocak 2018 Cuma 16:08
  • Lösemi hastası Cansu'nun Galatasaray hayali19 Ocak 2018 Cuma 12:16
  • 10 haftadır devreden Süper Loto çekilişi gerçekleşti18 Ocak 2018 Perşembe 21:23
  • O ilde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil!18 Ocak 2018 Perşembe 20:26
  • Süper Loto'da ikramiyede hedef 35 milyon18 Ocak 2018 Perşembe 18:06
  • Toplu ulaşımda turnike sistemi tarihe karışıyor18 Ocak 2018 Perşembe 17:55
  • Harry Potter: Hogwarts Gizemi oyunundan ilk görüntüler geldi18 Ocak 2018 Perşembe 17:17
  • 'Kadından kahveci olmaz' dediler, tepkileri azmiyle yendi18 Ocak 2018 Perşembe 09:36
  • 17 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı17 Ocak 2018 Çarşamba 22:24
    • FOTO GALERİ
    • Kansere karşı 5 vitamin
    • Obama'nın kızı Malia İngiliz sevgilisiyle görüntülendi
    • Yıldızlardan ev yapımı güzellik maskesi tarifleri
    VİDEO GALERİ
    • Reyhanlı'da roket düşme anı kameralara böyle yansıdı
    • Operasyona giden askerler arasında duygu dolu anlar
    • Afrin'de YPG'li teröristlerin ateş altına alınma anları
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti