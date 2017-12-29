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29.12.2017 12:45

Kadınlar Horon öğreniyor

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Kadınlar Horon öğreniyor
Bakırköy Belediyesi Kartaltepe Kültür Merkezi Altan Erbulak Sahnesi’nde ev hanımları horon öğreniyor.

FOYAK(Folklor Yayma, Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü) tarafından Salı ve Cuma günleri 09.30-12.30 saatleri arası verilen derslere ev hanımları büyük ilgi gösteriyor.

Kursa katılan 30 kadın öğrenci horonun yanı sıra Gaziantep ve Silifke yöresi oyunlarını da büyük keyifle öğrenmeye çalışıyorlar.

FOYAK eğitmenlerinden Figen Aynalı, yöresinde uzman eğitmenlerin eşliğinde verilen derslerle birlikte mayıs ayında yapacakları folklor gösterisiyle ev hanımlarının hünerlerini sergileyeceklerini belirtti. Aynalı, başlangıçta ev hanımlarının horon derslerinde zorluk çektiklerini ama geçen 2 ayda horonu çok sevdiklerini belirterek ev hanımlarının içinde Tekirdağlısı da var, Mardinlisi de var, Elazığlısı, Giresunlusu da var diyerek kendilerine bu imkanı sağlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na teşekkür etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da resimden tiyatroya, halk oyunlarından müziğe kadar sanatın pek çok alanındaki kurslara Bakırköy Belediyesi olarak ev sahipliği yaptıklarını belirterek şu açıklamada bulundu: “Bakırköy Belediyesi olarak sadece FOYAK’ a değil Bakırköy’deki birçok derneğe salonlarımızı ücretsiz tahsis ediyoruz. Bakırköy Belediyesi’nin Yunus Emre Kültür Merkezi, İspirtohane Kültür Merkezi, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi ile Kartaltepe Kültür Merkezi’nin kapıları her zaman sanata ve sanatçıya açıktır. ‘Bakırköy’ü kültür-sanatın başkenti yapacağız’ iddiamızın gereği olarak başta amatör sanatçılar olmak üzere sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 7’den 77’ye tüm Bakırköylüleri, Bakırköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki kurslara davet ediyoruz.”

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