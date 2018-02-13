Kadın gardiyan mahkûmu cinsel ilişki kölesi yaptı

ABD'nin California eyaletindeki tutuklu bulunan bir mahkûm kadın gardiyan tarafından seks kölesi olarak kullanıldığı için 65 bin dolarlık tazminat kazandı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Quentin hapishanesi akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bir kişiyi öldürmek ve hırsızlık suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 57 yaşındaki William Cordoba, hapishanedeki kadın gardiyanın düzenli olarak cinsel istismarına maruz kaldığını açıkladı.

Cordoba, ilk kez Silvia Pulido ile 2010 yılında ilişkiye girdiklerini belirtirken, yaşadıklarını şöyle anlattı; "Pulido bilgisayarda bir şeyle uğraşırken yanıma geldi ve kullandığım bilgisayarın klavyesini alarak 'Dur sana yardım edeyim' dedi. Kısa süreli bir yakınlaşmadan sonra ilk kez birlikte olduk" dedi.

Bu olaydan üç gün sonra Pulido'nun tekrar yanına geldiğini belirten Cordoba, 'Kimse bizi rahatsız etmesin diye oda kapısının kilidini değiştirmişti. Avukatlarıma para ödeyeceğini söyleyerek benimle birlikte oluyordu' dedi.