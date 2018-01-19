Kadın cinayetinde savcı indirimsiz ömür boyu hapis istedi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Nuran Soydinç'i (45) 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Hidayet Özdemir (46) hakkında mütalaa veren cumhuriyet savcısı, ömür boyu hapis cezası istedi.

Mithat ABAKAN - MANAVGAT (Antalya), (DHA) Savcı, cezada indirim yapılmamasını talep etti.

Manavgat'ta geçen yıl nisan ayında, iki çocuk annesi Nuran Soydinç'i 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hidayet Özdemir'in (46) yargılandığı davaya Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Hidayet Özdemir, duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan katılırken, Nuran Soydinç'in çocukları, sanık avukatı ve Soydinç'in yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Faize Yavuz, Nuran Soydinç'le bir yıl aynı otelde çalıştıklarını ve yaklaşık 4 yıldır arkadaş olduklarını anlattı. Daha önceden eşine boşanma davası açan Nuran Soydinç'in öldürüldüğü gün, kendisine, eşinden ayrı kalamadığını, boşanma dilekçesini geri çekeceğini söylediğini anlattı. Faize Yavuz, Nuran Soydinç'in sanıktan çekindiğini, tedirgin olduğunu da söyledi.

'ESKİ KOCASINA DÖNMESİ ZORUMA GİTTİ ÖLDÜRDÜM'

Cinayetin ardından kendisini yaralayan Hidayet Özdemir'e Manavgat Devlet Hastanesi'nde refakat eden polis memurları da tanık olarak dinlendi. Polis memurları, sanığın kendilerine anlattıklarını ön görüşme tutanağı olarak kayıt altına aldıklarını belirtti. Polisler, Hidayet Özdemir'in kendilerine, 'Daha önce ben Nuran Soydinç'in ihtiyaçlarını karşıladım. Mali yardımda bulundum. Param bitince de eski kocasına geri döndü. Bu durum zoruma gitti, öldürdüm' dediğini aktardı.

'POLİSLERLE SADECE 3 CÜMLE KONUŞTUM'

SEGBİS'le duruşmaya katılan sanık Hidayet Özdemir ise polis görevlileriyle hastanede yaptıkları görüşmeyi doğrulayarak, görüşmeye avukatının da katıldığını belirtti. Özdemir, Ben orada polislerle 3 cümle konuştum. Onlar benim ağzımdan çıkmayan şeyleri de yazmışlar. Ben kendimde değildim, o tutanakları kabul etmiyorum diye konuştu.

KASTEN ÖLDÜRME

Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın polis merkezi ve cumhuriyet savcısının sorgusundaki beyanlarının doğru kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kendisini yaralayan sanığın suçtan kurtulmak amacını güttüğünü iddia eden savcı, sanığın polisteki ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlattığını belirtti. Sanığın 'O benim hayatımı bitirdi, ben de onun hayatını bitirdim' ifadesiyle cinayeti tasarlayarak ve planlayarak işlediğini ortaya koyduğunu anlatan savcı mütalaasında, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 81'nci maddesindeki 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca meşru müdafaa ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını talep etti.

Duruşma, sanık avukatının savunması için ertelendi.