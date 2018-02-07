Kadıköy'den 'sağlıklı' haberler

Kadıköy Belediyesi çocuk ağız ve diş sağlığı merkezinden çocuk koruyucu ruh sağlığı hizmetine, mamografi merkezinden Alzheimer Gündüz Evi’ne her yaş için ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

Kadıköy Belediyesi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Çocuk Sağlığı Merkezi, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi, Sosyal Yaşam Evi, Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Polikliniği, Dr. Rana Beşe Polikliniği, Alzheimer Merkezi, Hasta nakil ve Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri olmak üzere pek çok alanda her yaştan Kadıköylü için ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri dışında hem çocuk hem de yetişkin sağlığına yönelik kontrol, tedavi ve bilgilendirici seminerler gibi birçok projeyi hayata geçiren Kadıköy Belediyesi’nin sağlık hizmetlerinden 2017 yılında 70 bin kişi faydalandı.

Belediyenin sağlık hizmetleri hakkında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu koruyucu sağlık hizmetlerini temel aldıklarını belirterek “Bizim yapmaya çalıştığımız şey daha çok insanların sağlıklı kalması yani hastalık öncesi insanların ihtiyaçlarını karşılamak” diyor. Çocukların sağlığı ve mutluluğuna önem verdiklerini belirten Nuhoğlu “Sağlıklı ve mutlu büyüyen çocuk da sağlıklı toplumu oluşturur.” diyor. Yerel yönetimlerin sağlık hizmetlerini tek başına karşılamasının mümkün olmadığının bilincinde olduklarını ifade eden Nuhoğlu, yerel yönetimler tarafından yapılan çalışmaların ciddi anlamda destek olacağının altını çiziyor.

KADIKÖY’LÜ SAĞLIKLI YAŞ ALIYOR

Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, Kadıköy’de verilen sağlık hizmetlerini şöyle anlattı:

Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Polikliniği’nde kadın doğum uzmanı, diş sağlığı, çocuk sağlığı, dahiliye gibi birimlerle ücretsiz muayene hizmeti veriyoruz ve özellikle de kadın doğum üzerine bilgilendirici seminerler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Korkmaz Altuğ Polikliği’nde 2016 yılında başlatılan “Sağlıkla Yaş Alalım” projesi ile yaşı ilerlemiş bireylerin sağlıklarını korumak, sosyal yaşamdan kopmadan sağlıkla yaş almalarını sağlayacak seminerler yapıyoruz. Seminerler kapsamında yaş almış bireylere yaşadıkları sağlık sorunları, fonksiyon kayıplarını hafifletmek için destek ve pratik bilgiler veriliyor.

ENGELLİ BİREYLERE ÜCRETSİZ AMELİYAT

Çocuk Ağız ve Diş Polikliniği’nde, binlerce çocuğun muayenesini ve tedavisini gerçekleştirdik. Diş Polikliniği’nde engelli çocuklarımıza ücretsiz tedavi imkanı sağlıyoruz. Ayrıca semtimizdeki okulları tek tek gezerek, ilköğretim seviyesindeki çocukların kontrollerini sağlıyoruz.

Dr. Rana Beşe Polikliniği’miz ise gelişmiş bir sağlık hizmeti veriyor. Merkezimizde kardiyoloji, çocuk sağlığı, kulak burun boğaz, göz, dahiliye gibi alanlardaki uzmanlarımızla geniş bir alanda hizmet verebiliyoruz.

Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği bünyesinde sürdürülen “Gebe Okulu” projesine büyükanne ve büyükbabalar için “Torunumu Beklerken” projesini de ekledik. Torun sahibi olmaya hazırlanan büyükanne ve büyükbabalara Kuşaklar arası çocuk bakımında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek amacıyla ücretsiz eğitimler veriyoruz.

Ayrıca burada hasta nakil ve ambulans hizmeti de sağlama imkanımız bulunuyor. İhtiyacı olan Kadıköylüler 444 0 197’ı arayarak evlerinden sağlık merkezine ve sonra tekrar evlerine ücretsiz transfer imkanı yakalayabiliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNLEYİCİ HİZMETLER

Kadıköy Belediyesi olarak çocuklarda obezite ve diyabeti önlemeye ve tespit etmeye yönelik ‘Şeker Okul’ projesi başlattık. Okullarda gerçekleştirdiğimiz muayenelerle, obezite ya da şeker hastalığına yatkınlığı olan çocukları diyetisyen eşliğinde kontrol altına alıyoruz. Bu projede aynı zamanda çocukların sağlıklı beslenmeyi kendi istekleriyle tercih etmelerini sağlayacak uygulamalar da içeriyor.

Çocuklar için fen atölyeleri de oluşturacağız. Marmara Üniversitesi ile bir protokol dahilinde. Çocukları bilimsel araştırmalar, deneyler yapmalarını konusunda desteklemek istiyoruz. Hatta sosyal yaşam merkezlerimizde yaşlılarımızla da bu çalışmaları yapıp, yazın ortaklaşa bir bilim şenliği düzenleme hedefimiz var.

Bunların yanında Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi’nde önemli bir proje başlatacağız. 18 ve 36 aylık arasındaki bebeklerin, otizm testine tabi tutulmalarını sağlayacağız. Aile hekimlerinden de destek alacağımız projede, otizm tanısı alan çocukların rehabilitasyon hizmeti almalarını sağlamak en önemli amacımız.

ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ

Geçtiğimiz eylül ayında Alzheimer Yaşam Merkezi’ni açtık. Bu merkezde 80 Alzheimer’lı hastaya hizmet veriliyor. Sabah onları evlerinden alıp, önce kahve eşliğinde sohbet ettiriyoruz sonra onlara özel fiziksel aktivite yaptırıyoruz. Satranç, örgü, hobi bahçesi, zeka oyunları gibi etkinliklerimizle onların hem sosyalleşmelerini hem de hastalıklarının ilerlemelerini yavaşlatmayı hedefliyoruz.

Burada, ilk ve ikinci aşamadaki Alzheimerlı hastalar uzmanlar eşliğinde hoş vakit geçirme imkanı buluyor. Hasta yakınları da bu sürede, içleri rahat bir şekilde kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Hasta yakınlarından çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hastalarının Alzheimer Merkezi’ne büyük bir istekle geldiklerini ve burada olmaktan çok mutlu olduklarını söylüyorlar.”