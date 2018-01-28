Kadıköy'deki o saldırgan için karar çıktı

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldıran A.K.G. ikinci kez sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan A.K.G., dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen saldırgan, tutuklandı

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yolda yürürken yumruklu saldırısıda bulunan ve adliyeye sevk edilen A. K. G., tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Liseli 17 yaşındaki B.G.K. kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından “Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

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