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02.02.2018 03:00

Kadıköy'deki Afrin harekatı protestosunda 7 kişi tutuklandı

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Kadıköy'deki Afrin harekatı protestosunda 7 kişi tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de 21 Ocak'ta Afrin harekatı protestosunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Kadıköy'de 21 Ocak'ta gerçekleştirilen Afrin harekatı protestosunda gözaltına alınan 7 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan tutuklandığı bildirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla Ali Emre Ecer, Ulaş Bedri Çelik, Alptuğ Soysaltürk, Ali Tolunay Tokat, Birhat Avcı, Mehmet Yozcu ve Yasin Yıldız savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandılar

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Ali Emre Ecer'in toplumu TSK'nin Afrin operasyonunu protesto etmeye çağırdığı, şüpheli Ulaş Bedri Çelik'in sosyal medya hesabından terör örgütünün fotoğraflarını paylaştığı ve örgüte katılmayı teşvik eden yorumlar yazdığı belirtilirken; diğer şüphelilerin 21 Ocak'ta örgütün düzenlediği TSK'nin Afrin operasyonunun protesto eylemine tepki gösteren mağdurları darp ettikleri ifade edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 7 şüpheli, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

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