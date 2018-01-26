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26.01.2018 18:55

Kadıköy'de yaşanan dayak olayına özel harekat operasyonu

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Kadıköy'de yaşanan dayak olayına özel harekat operasyonu
İSTANBUL'da, Afrin’deki PKK hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekâtını protesto eden DKP/BÖG üyelerinin devlet ve TSK aleyhinde slogan atmalarına tepki gösteren biri kız üç genç, örgüt üyelerinin saldırısına uğradı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı"nı protesto etmek için geçtiğimiz pazar günü Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyenlere tepki gösteren kafedeki 3 kişiye eylemciler arasında bulunduğu iddia edilen 5 kişi saldırdı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 5 kişinin kimliklerini tespit etti.  Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar ve şüphelilerin gözaltına alınması polis kameraları tarafından görüntülendi.

TERÖR PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI

Ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı t

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