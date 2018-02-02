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02.02.2018 23:30

Kadıköy’de yangın; dairede mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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Kadıköy’de yangın; dairede mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Kadıköy'de alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kadıköy, Caferağa Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında, 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın içini dumanlar kapladı. Bina sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada 3 kişi dairede mahsur kaldı. Yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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