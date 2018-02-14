Kadıköy'de Sevgililer Günü sürprizi

Kadıköy Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenenlere Karikatürist Serdar Kıçıklar'ın karikatürlerini hediye etti.

Kadıköy Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenen çiftlere karikatürlerini hediye etti. Sevgililer Günü olan 14 Şubat tarihini daha özel ve anlamlı kılmak isteyen 13 çift, aylar öncesinden Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nden gün aldı. Kadıköy Belediyesi de bu günü daha özel ve farklı kılmak için çiftlere Karikatürist Serdar Kıçıklar tarafından çizilen karikatürlerini hediye etti.

14 Şubat’ta evlenmek için müracaat eden Uğur Karakoyun ve Dilek Özyıldırım’ın nikahını Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kıydı. Nuhoğlu Attila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” şiirini okudu ve çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Çiftlerin nikahları kıyılırken Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi ve karikatürist Serdar Kıçıklar da çiftlerin karikatürlerini çizdi.

Belediye tarafından hediye edilen sürpriz karikatürleri gören çiftler çok mutlu olduklarını söyledi.