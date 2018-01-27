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27.01.2018 19:35
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Kadıköy'de liseli kız hayatının şokunu yaşadı

Kadıköy'de liseli kız hayatının şokunu yaşadı
Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kız yolda yürürken hiç tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL, (DHA) - Saldırı anı güvenlik kamerasına  saniye saniye yansıdı. Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından “Ne yapıyorsun" diye bağırdı. 

Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu.  B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.  

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan A.K.G. (28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

"ADAMIN BİRİ GELDİ VURDU"

Saldırıya uğrayan  B.G.K. olayı DHA'ya anlattı. Genç kız, "Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti" dedi. Genç kızı, "Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı" diye konuştu.

Çok üzüldüğünü söyleyen anne Mehtap K. ise, "Çok korktuk. Bir an önce yakalanması bizim için önemliydi. Çünkü çocuklar okula giderken genellikle o yolu kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

"ÇOK KORKMUŞTU "

Saldırı sonrası B.G.K'nin yardımına koşan işyeri sahibi İsmail Seven, “Bağrışlar üzerine dışarı çıktığımızda kızın burnu kanıyordu ve yere çökmüştü.  Bir kişi, doktordu herhalde hemen pansuman yaptı. Burnundan çok kan akıyordu. Kızla konuştuğumda vuran kişiyi tanımadığını söyledi" dedi.  Yardıma koşanlardan  Berrin Alpay ise, “Burnu kanıyordu. Kafedekiler ve bizim dükkandakiler yardıma koştu. Kanamasını durdurmaya çalıştılar. Adam yolda yürürken vurmuş gitmiş . Çok korkmuştu “ diye konuştu.

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