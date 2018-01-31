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31.01.2018 13:55
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Kadıköy'de güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olay

Kadıköy'de güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olay
Kadıköy'de geçtiğimiz cumartesi günü güvenlik kameraları ilginç bir olayı kaydetti.

Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA)- Bir kişi, elinde tabancayla, oldukça da rahat tavırlarla büfeyi hedef alıyor. Şüpheli mermiyi namluya sürüyor, defalarca tetiğe basıyor; ancak silah ateş almıyor. Bunları yaparken de çevredeki esnafla sohbet ediyor.

Yaşananlar 1,5 dakika sürüyor. Eli silahlı kişi sohbet ettiği kişileri de tehdit ederek sakince bölgeden ayrılıyor. Hedef alındığını olaydan sonra komşu esnaftan duyduğunu belirten büfeci Erkan Boztaş güvenlik kameralarını izledikten sonra tedirgin olduğunu ve korktuğunu söyledi. Boztaş, eli silahlı kişiden şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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