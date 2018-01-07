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07.01.2018 18:35
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Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada

Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada
KADIKÖY'de bir restoranda müşterilerle valeler arasında kavga çıkmış; valelerden biri silahla 2 müşteriyi öldürmüştü. Saldırgan kayıplara karıştı.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) - Olay anında restoranın karşısındaki bir kafede yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, valenin ateş açmasıyla birlikte, yolun karşısında kaldırımda yürüyenler ve kafenin bahçesinde oturanlar hızlıca kafeye sığınıyor. Bazı kişilerin ise bu anlarda önce masaların altına gizlendiği sonra da sürünerek kafeye yöneldiği görülüyor. 

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