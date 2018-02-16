Kadıköy Emniyet Müdürü'ne fuhuş operasyonunda 7500 lira ayrıntısı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla başlayan fuhuş operasyonunda, eski Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu dahil 16 kişi gözaltına alındı.

Müdür, Çiğdem B.’nin “Şişli’de evimde birlikte olduk. 30 bin lira ve 3 pahalı cep telefonu verdik. Haftada 7 bin 500 lirayla düzenli hale getirdik” iddiasıyla rüşvet ve görevi suiistimalle suçlanıyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Hakan Ato çetesine yönelik düzenlediği ikinci dalga fuhuş operasyonunda, bir süre önce açığa alınan Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

8 Şubat’ta görevden alınan Kadıköy Emniyet Müdürü’ne kadar uzanan fuhuş operasyonuyla ilgili ilk adım, geçen ay atıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj ve güzellik salonları ile cilt bakım merkezlerinde kadınlara fuhuş yaptıran Hakan Ato ve çetesine yönelik operasyon düzenledi. Ato ve 16 çete üyesi gözaltına alındı, çok sayıda kadın çetenin elinden kurtarıldı. Hakan Ato tutuklandı.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre soruşturmada, çetenin bir polis müdürü, polis memurları ve kamu görevlileriyle işbirliği içerisine girdikleri, bu şekilde rahatlıkla faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Şüpheliler ve tanıklık eden polis memurlarının ifadeleri, bu konudaki en önemli delil olarak soruşturma dosyasına girdi.

AÇIĞA ALINAN KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI



Bu delillerin ışığında, Hakan Ato çetesine yönelik ikinci operasyon dün sabaha karşı İstanbul merkezli 4 ilde eşzamanlı gerçekleşti. Organize Polisi, 8 Şubat tarihinde görevden alınan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 polis memuru ile 1 kamu görevlisi ve çetenin tefecilik işlemlerini yöneten 3 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Kocaoğlu’nun adının geçtiği soruşturma kapsamında, geçen ayki operasyondan sonra şüphelilerin ve tanıkların verdiği ifadeler ortaya çıktı.

''EMNİYET MÜDÜRÜ İLE İLİŞKİYE GİRDİK''

Masaj salonu ortaklarından bir kadın ifadesinde, emniyet müdürüyle ilişkiye girdiğini ve rüşvet verdiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında serbest kalan Çiğdem B.’nin ifadesinde, şu iddialarda bulunduğu belirtildi: “6-7 ay kadar önce Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Müdür İbrahim Kocaoğlu ile tanışmaya gittim. Sohbet ettikten sonra ‘Sizinle görüşmek istediğim bir konu var ama burası uygun değil’ dedim. ‘Akşam yemekte görüşürüz’ dedi.”

HAFTADA 7 BİN 500 TL

Çiğdem B., daha sonra emniyet müdürü ile Kalamış’ta buluştuklarını, Şişli’deki evine giderek birlikte olduklarını da iddia etti. Çiğdem B. ifadesinde, rüşvet verdiği iddiasını ise şöyle anlattı:

“İbrahim Müdür’e ilk etapta işlettiğimiz salonlara göz yumması ve polis tarafından uygulama yapılmaması için 30 bin lira para, daha sonra 3 adet pahalı cep telefonu verdik. Ardından para verme olayını haftalık 7 bin 500 lira olarak düzenli hale getirdik.”

‘EMNİYET MÜDÜRÜ SEVGİLİ YAPTIM’



Şükrü B. adlı şüpheli, Çiğdem B.’nin, emniyet müdürü ile ilişkisini çevresine nasıl anlattığına dair şu ifadeyi verdi: “Çiğdem B.’yi yıllardır tanırım. Masöz olarak çalışır. Niyazi Ato’nun ortağıdır. Masaj salonuna sürekli polis baskını yapıldığından kızlar tedirgindi. Bir gün Şişli’deki masaj salonuna Çiğdem keyifli şekilde geldi. ‘Kızlar emniyet müdürü sevgili yaptım. 4-5 gündür takılıyoruz. Cinsel birliktelik yaşadıktan sonra habersiz videosunu çektim. Bundan sonra Kadıköy’deki masaj salonumuza baskın yapılmayacak. Polis bizi idare edecek’ dedi. Hatta müdür, kendisinden habersiz salonlara baskın yapan polisleri sürgüne göndereceğini Çiğdem’e anlatmış.” Tanıklık yapan bir polis memuru da Çiğdem B.’nin telefonda konuşurken karşısındaki kişiye, “Bizim bunlara verdiğimiz para az geldi” dediğini aktardı.

BEŞİKTAŞ SALDIRISINDA YARALANMIŞTI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından 8 Şubat’ta görevden alınan İbrahim Kocaoğlu, Spor Güvenliği Şube Müdürü olduğu dönemde, 10 Aralık 2016 tarihli Beşiktaş Vodafone Park yakınındaki bombalı saldırıda yaralanmıştı.