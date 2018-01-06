Kabine değişikliğinin gündeme gelmesiyle ilgili bomba iddia

Kabine değişikliği iddialarıyla ilgili son iddia Berat Albayrak ve Süleyman Soylu.

Yeni yılla birlikte yeniden gündeme gelen kabine değişikliği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan gelen yalanlamaya rağmen konuşulmaya devam ediyor. Kabine değişikliği beklentisine gerekçe olarak gösterilen son iddia, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Albayrak’ın, son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ana muhalefet partisinden çok sayıda isimle karşı karşıya gelen ve tepki çeken açıklamalarda bulunan Soylu’yla ilgili tepkisini açıkça söylemekten geri durmadığı kaydedilirken, Başbakan Binali Yıldırım’ın da İçişleri Bakanı’ndan rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

Binali Yıldırım'dan Soylu'ya tepki: İster İçişleri Bakanı olsun isterse... - HABERİ İÇİN TIKLAYIN



"Erdoğan, 'iç kabine'yle hükümete yön veriyor; Albayrak, 'ikinci patron' gibi davranıyor"

Hükümetteki olası değişikliklerle ilgili olarak BirGün’den Nurcan Gökdemir’in kaleme aldığı haber şöyle:

"AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum sonrası 2019’u beklemeden fiilen başkanlık görevini üstlenmesinin, iktidar partisinde yarattığı sarsıntılar artarak sürüyor. Binali Yıldırım’ın 'Başbakanlık' görevini resmen sürdürmesine karşın Erdoğan’ın aralarında Saray danışmanlarının da bulunduğu bir iç kabine ile hükümet çalışmalarına yön verdiği, bu küçük grupta yer alanların sadece Saray’dan talimat aldığı, damadı da olan Berat Albayrak’ın 'ikinci patron' gibi davrandığı kulislerde sıklıkla dile getiriliyor.

"Başbakan da Soylu'dan rahatsızlık duyuyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçmişi ile ilgili duyulan rahatsızlığın, AKP’yi ve hükümeti sıkıntıya düşüren açıklamaları ve tutumuna karşın “koruma altında” olmasının da özellikle partinin önde gelen bazı isimlerinin tepkisine yol açtığı da konuşulanlar arasında. Berat Albayrak’ın açığa vurmaktan çekinmediği tepkisinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın da Soylu’dan rahatsızlık duyduğu konuşuluyor.

"İç kabinenin dışında kalan isimlerle Erdoğan ve Yıldırım'ın teması çok az"

Erdoğan’ın, Saray’daki danışmanlarının yanı sıra Bekir Bozdağ,Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Abdülhamit Gül, ekonomi konusundaki farklı çıkışlarına karşın vazgeçmediği Nihat Zeybekçi, Fatma Betül Sayan, Süleyman Soylu gibi isimleri “iç kabine” gibi çalıştırdığı, dışarıda kalan bakanların yanı sıra Başbakan Yıldırım’ın bile bu gruptaki bazı isimlerle temasının çok az olduğu da kulislerde dillendiriliyor.

Bakanlar Kurulu, 1 aydan beri toplanmıyor

Bu arada Bakanlar Kurulu’nun Erdoğan ve Yıldırım’ın gezileri gerekçe gösterilerek bir aydan bu yana hiç toplantı yapmamasına da dikkat çekiliyor. Bunda Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’nu dışlayan tutumunun yanı sıra kabinede yaşanan uyumsuzluğun da etkili olduğu tahminleri kulislerde konuşuluyor.

Erdoğan ve Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda ismin yalanladığı kabine revizyonunun kaçınılmaz olduğu beklentisi Ankara’ya hâkim. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yapılmasına “bugün” koşuluyla kesin gözle bakılan yerel seçimlerden başarıyla çıkmak için kabineyi de kapsayan bazı düzenlemeler yapması bekleniyor. Erdoğan’ın bazı bakanları yerel seçimlerde aday göstermenin yanı sıra AKP’nin ve kendisinin “varlık-yokluk” seçimi olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini riske atmamak için daha aktif bir kadro oluşturmayı amaçladığı, bağlılığı ve istediği politikaları hayata geçirme becerisi ile ilgili kuşkusu olan bazı isimleri geri plana çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor.