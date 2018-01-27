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27.01.2018 19:35

Kabil’de patlama: En az 40 ölü, 140 yaralı var

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Kabil’de patlama: En az 40 ölü, 140 yaralı var
Afganistan’ın başkenti Kabil’de İçişleri Bakanlığı'nın eski hizmet binası yakınlarında büyük bir patlama oldu.

DHA - Afganistan’ın başkenti Kabil’de içişleri bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda en az 40 kişi öldü, 140 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklara göre saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.

Tolonews’de yer alan habere göre bomba yüklü bir ambulans aracı ile gerçekleştirilen saldırı ünlü Chicken Street yakınlarındaki Sedarat Meydanı yakınlarında İçişişleri Bakanlığı’nın eski hizmet binasına yakın bir noktada gerçekleşti.

Yetkililer ölü ve yaralıların büyük bir kısmının sivillerden oluştuğunu, çevre binalarda büyük hasar meydana geldiğini aktardı. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu.

Kamu Sağlığı Bakanı Mohammed Ismayeel Kawosi ölü sayısını teyit etti ve yaralıların şehir genelindeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

(Fotoğraf: Arşiv)

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