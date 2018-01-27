Kabil'de ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de İçişleri Bakanlığı'nın eski hizmet binası yakınlarında büyük bir patlama oldu.

BBC TÜRKÇE- Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kent merkezinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 95 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 158 kişi de yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırının patlayıcı yüklü bir ambulansla yapıldığını belirtti.

Saldırı yerel saatle 12:15'te meydana geldi.

Sözcü ambulansın, trafiğe kapalı olan kalabalık bir bölgede bulunan ilk polis noktasını geçtiğini ve patlamanın ikinci polis kontrol noktasında gerçekleştiğini söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri ambulansın, yakınlardaki Jamhuriat Hastanesi'ne hasta getirdiğini söyleyerek kontrol noktasını geçmeyi başardığını ekledi.

Eski İçişleri Bakanlığı ve bazı Avrupa Birliği ofisleri ve büyükelçilikler, saldırının yaşandığı yerin yakınında bulunuyor.

Görgü tanıkları bölgenin patlama sırasında çok kalabalık olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan milletvekili Mirwais Yasini, "Patlama sırasında yakınlardaki evimde ailemle öğle yemeği yiyorduk. İlk önce patlamayı evin içinde oldu sandık. Bu insanlık dışı" dedi.

Başka bir görgü tanığı da patlamanın meydanda geldiği yerin tamamen yerle bir olduğunu, "korkunç bir mezarlığa" benzediğini söyledi.

Taliban geçen hafta da kent merkezindeki iki lüks otelden biri olan Intercontinental Hotel'e saldırmış, saldırıda çoğunluğu yabancı uyruklu olmak üzere 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.