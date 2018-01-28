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Kabe'de korkutan yangın
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Dünya
28.01.2018 17:51
Kabe'nin genişletme çalışmaları sırasında kullanılan şantiye binalarında büyük bir yangın çıktı.
Yangına müdahale devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler:
Kabe
,
son dakika
,
yangın
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