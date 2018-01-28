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28.01.2018 20:10

Kabe'de korkutan yangın

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Kabe'de korkutan yangın
Kabe'nin genişletme çalışmaları sırasında kullanılan şantiye binalarında büyük bir yangın çıktı.

Yangına müdahale devam ediyor.

 

Ayrıntılar geliyor...

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