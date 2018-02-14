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14.02.2018 23:00

Julia Caples nişanlısının kanını içiyor

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Julia Caples nişanlısının kanını içiyor
ABD'de yaşayan 2 çocuk annesi Julia Caples, gerçek bir vampir olduğunu öne sürüyor.

Tuhaf bir yer altı topluluğunu yöneten kadının çevresinde kanını emmesi için adeta ona yalvaran insanlar var. ABD medyasında çıkan haberlere göre, Julia ayda yarım galon kan döküyor.

50 yaşındaki kadın Pennsylvania'daki toplulukta yaşayan insanların kanlarını emerken sadece kendi nişanlısının kanını içtiğini söylüyor. Bu hissi ise cinsel enerj patlaması olarak tarif ediyor. Kan içme ile ilgili önyargıları kırmak istediğini söyleyen kadın, 1990'lı yılların başından beri düyanın çeşitli yerlerini dolaşıyor.

"CİNSEL ENERJİ PATLAMASI YAŞIYORUM"

Julia eşinin kanı ile beslendiğinde nasıl hissettiğini ise şöyle açıklıyor: "Kan içtiğimde cinsel enerji ve cinselliğin patlaması var. Cinsel ilişkinin enerjisini kan içme ile birleştiriyorum, bu gücün ve enerjinin zirvesi gibi. Bu doğal bir afrodizyak."

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