Jonathan Cohen başkanlığındaki ABD heyeti Ankara'da

Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyetin, Suriye ve adli işbirliği konularında görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldiği bildirildi.

Heyete ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlık ediyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görüşmelerde bulunacak olan ABD heyetinde Savunma Bakanlığından yetkililerin de bulunduğu kaydedildi.

Heyet sabah ilk olarak Dışişleri Bakanlığına gidecek ve burada Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler yapacak. Görüşmelerde adli iş birliği gibi konular ele alınacak.

ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığına giderek burada toplantı yapacak.