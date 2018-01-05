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05.01.2018 17:15

Johan Elmander'den radikal karar

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Johan Elmander'den radikal karar
Johan Elmander sosyal medya hesabından duyurdu.

İSTANBUL, (DHA) - Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesiyle birlikte adı Galatasaray'ın yardımcı antrenörlüğü ile anılan Johan Elmander futbolu bıraktığını açıkladı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, Danimarka'nın Brondby takımına oradan da İsveç'in Örgryte ekibine transfer olan Elmander, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşımın altına, Galatasaraylı taraftarların 'Yuvana dön' ve 'Nerede kalmıştık' yorumları yapması da dikkatlerden kaçmadı.

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