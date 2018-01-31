Jetler Öcalan resmini işte böyle imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gününde çatışmalar sürüyor.

DHA - TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını, 712 olarak açıkladı.

Harekatın 12'nci gününde, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan Maraşlı Çıkmaz Sokak'taki 2 katlı eve isabet etti. Roketin düşmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre evdeki 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Roketin ateşlendiği bölge, sınırdaki askeri karakollardan ateş altına alındı.



TSK: 712 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

İHA'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİ



Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığına bildirildi. Türk jetleri, belirlenen hedefleri 2 saati aşkın süre boyunca havadan bombalandı. Uçakların art arda ateş altına alınarak imha edilen beton kule ve mevzilerde bulunan bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

LİSELİ FATMA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Reyhanlı'da roketin düştüğü evde uyurken yaşamını yitiren şehit Fatma Avlar (17), son yolculuğuna uğurlandı.



Roketli saldırıda hayatını kaybeden Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Fatma Avlar için Atike Hanım Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.



YARALI AĞABEY DE TÖRENDE



Aynı saldırıda yaralanan Fatma Avlar'ın ağabeyi Bilgey Alvar da tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile törende yer aldı. Fatma Alvar'ın babası Ahmet Alvar, yakasına kızının fotoğrafı takılırken feryat etti. Genç kızın Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınırken okul arkadaşları gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Fatma Alvar, Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'GAZİ REYHANLI' ÖNERİSİ



Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Afrin bölgesinden atılan roketlerin hedefi olan Reyhanlı ilçesinin adının 'Gazi Reyhanlı' olarak değiştirilmesini önerdi.



Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan askerlere rahmet dileyen Serkan Topal, şunları kaydetti:



"Hatay halkı Samandağ'dan Kırıkhan'a, Arsuz'dan Reyhanlı'ya bir bütündür, tek yürek, askerimizin yanında. Hadi gelin, 31 roketin düştüğü Reyhanlı'ya 'Gazi' unvanını verelim. Yarın da ben Meclis'te bu kanun teklifini dile getireceğim. Bizler komşularımızla barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Eğer gerçekten yeniden Türkiye ile Suriye arasındaki sınırı güvence altına almak istiyorsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon oluşturacaksınız ve bu komisyon yeniden Suriye devletiyle görüşme yapacak, iş ve güç birliği yapacak. Oradaki terör ancak böyle temizlenir. Bu arada 'Gazi' unvanını da unutmayalım."



JETLER, ÖCALAN RESMİNİ İMHA ETTİ



Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Afrin kentine bağlı Sahra ile Bülbül arasındaki kırsal alanda, beton bölüme boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması'ndaki coğrafi bölümler alanı ile Google Haritalar'da '36.77954505' enlem ve '36.81206886' boylamda net şekilde görülen, Darmık Dağı'nın arka tarafında düşen alandaki Öcalan resmi, öğle saatlerinde, Türk jetleri tarafından hedef alındı. Jetler tarafından art arda sortilerle ateş altına alınan resim, tam isabetle imha edildi. Jetlerin bombalama anında, uçaktan çekilen fotoğraflarda hedefin imha edildiği görüldü.