Jet Sosyete yayın tarihi belli oldu

Jet Sosyete 1. bölüm yayın tarihi belli oldu. Star TV'de yeni başlayacak olan Jet Sosyete dizisinin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

Jet Sosyete ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Gürse Birsel'in yeni komedi dizisi Jet Sosyete, izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Jet Sosyete dizisi 1. bölümü ile 18 Şubat Pazar günü Star TV'de izlenebilecek. Gülse Birsel’in kaleminden yepyeni bir komedi dizisi…



Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen dizi 'Jet Sosyete' Star’da izleyicileri ile buluşacak.



Ekranlarda özlenen komedi ‘Jet Sosyete’ ile geri geliyor BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek “Jet Sosyete” yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi fırtınası estirecek. JET SOSYETE KADROSU



Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

