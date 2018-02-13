  • BIST 114.822
  • Altın 161,486
  • Dolar 3,8007
  • Euro 4,6624
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
13.02.2018 10:00

Jermaine Pennant, canlı yayında cinsel ilişkiye girdi!

»
Jermaine Pennant, canlı yayında cinsel ilişkiye girdi!
Liverpool'da yıllarca oynayan Jermaine Pennant, eşi Alice Goodwin ile canlı yayında cinsel ilişkiye girdi. İkiliyi Pennant'ın elindeki dövme ele verdi.

İngiltere Premier Ligi’nin eski starlarından Jermaine Pennant, eşiyle birlikte internet üzerinde cinsel ilişki gösterisi yaparken yakalandı.

HAYRANLARI PENNANT’I DÖVMEDEN TANIDI

Pennant’ın dakikası altı sterline izlenebilen cinsel ilişki videosu, İngiliz medyasının gündemine bomba gibi düştü. Futbol yıldızının söz konusu videoda elindeki kendine özgü dövme nedeniyle tanındığı belirtiliyor. Videoyu izleyenlerden biri, “Karısı Alice Goodwin’i tanıdım ancak onu görmeyi beklemiyordum” mesajını paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

35 yaşındaki Pennant, 32 yaşındaki karısı Alice Goodwin ile 2014 yılında evlenmişti. Eski futbolcu, oğlunun annesi ve nişanlısı Lara Murphy ile de aynı yıl ayrılmıştı. Yıllarca Liverpool’da oynayan Pennant’ın kariyerinde, Şampiyonlar Ligi finali bulunuyor. İngiliz medyasında büyük ses getiren video, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahan Gökbakar'a Kayhan şoku!12 Şubat 2018 Pazartesi 23:37
  • Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son durum12 Şubat 2018 Pazartesi 21:38
  • Bebeğin cinsiyetini canlı yayında açıkladı12 Şubat 2018 Pazartesi 18:22
  • Eli hep karnındaydı! Gerçek ortaya çıktı12 Şubat 2018 Pazartesi 15:54
  • Müge Anlı'nın eski eşi 14 Şubat'ta evleniyor12 Şubat 2018 Pazartesi 12:37
  • Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu evlendi12 Şubat 2018 Pazartesi 11:09
  • Dansöz Tanyeli, hakime ateş püskürdü: Bu adaletsizliği...12 Şubat 2018 Pazartesi 10:51
  • Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş küslüğü böyle bitti12 Şubat 2018 Pazartesi 10:14
  • Kim Kardashian sordu, Lana Del Rey cevapladı11 Şubat 2018 Pazar 23:01
  • Ünlü şarkıcı, Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı11 Şubat 2018 Pazar 22:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti