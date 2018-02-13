Jermaine Pennant, canlı yayında cinsel ilişkiye girdi!

Liverpool'da yıllarca oynayan Jermaine Pennant, eşi Alice Goodwin ile canlı yayında cinsel ilişkiye girdi. İkiliyi Pennant'ın elindeki dövme ele verdi.

İngiltere Premier Ligi’nin eski starlarından Jermaine Pennant, eşiyle birlikte internet üzerinde cinsel ilişki gösterisi yaparken yakalandı.

HAYRANLARI PENNANT’I DÖVMEDEN TANIDI

Pennant’ın dakikası altı sterline izlenebilen cinsel ilişki videosu, İngiliz medyasının gündemine bomba gibi düştü. Futbol yıldızının söz konusu videoda elindeki kendine özgü dövme nedeniyle tanındığı belirtiliyor. Videoyu izleyenlerden biri, “Karısı Alice Goodwin’i tanıdım ancak onu görmeyi beklemiyordum” mesajını paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

35 yaşındaki Pennant, 32 yaşındaki karısı Alice Goodwin ile 2014 yılında evlenmişti. Eski futbolcu, oğlunun annesi ve nişanlısı Lara Murphy ile de aynı yıl ayrılmıştı. Yıllarca Liverpool’da oynayan Pennant’ın kariyerinde, Şampiyonlar Ligi finali bulunuyor. İngiliz medyasında büyük ses getiren video, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla izlendi.