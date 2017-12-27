Japonya elçiliğini Kudüs’e taşımıyor

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacağını söyledi.

EVRENSEL - Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Filistin ve İsrail’deki temaslarından sonra Ürdünlü mevkidaşı Eyemen Safadi ile dün bir araya geldi. Kono görüşmede ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacağını ve kentin statüsüne doğrudan müzakereler yoluyla karar verilmesi gerektiğini söyledi. Kono, İsrail-Filistin sorununda ‘iki devletli çözümü’ desteklediklerini ifade etti.

Safadi ise ABD’nin Kudüs kararını ‘Uluslararası kanunların ihlali’ olarak gördüklerini yineledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Ürdün’den önce İsrail’de Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Rivlin, Filistin’de de Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Kono, bu görüşmelerde Trump’ın Kudüs kararıyla ilgili açık olarak eleştirel bir yorum yapmadı ancak İsrail medyası Kono’nun Netanyahu ile Abbas’ı Tokyo’da 4’lü barış zirvesine davet ettiğini iddia etti, iddia yalanlandı.