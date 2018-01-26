  • BIST 120.702
  • Altın 162,975
  • Dolar 3,7491
  • Euro 4,6549
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
26.01.2018 18:55

Japonlar karar aldı! Bitcoin'de hareketli dakikalar...

»
Japonlar karar aldı! Bitcoin'de hareketli dakikalar...
Bitcoin'deki son durum dünyanın gündeminde. Bitcoin fiyatlarındaki düşüşn ardından bu kez Japonya çıktı. 'nın en popüler kriptopara borsalarından biri olan Coincheck, herhangi bir neden göstermeksizin müşterilerinin para çekme işlemlerini durdurdu.

HABERTÜRK - Bitcoin fiyatları bugün dolar karşısında yüzde 7 değer kayberken, revaçtaki diğer kripto paralar Ethereum ve Ripple da sırasıyla yüzde 5.5 ve yüzde 12 düşüş kaydetti. 

Bitcoin'de son durum gündemindeki yerini koruyor. Bitcoin fiyatları saat 16:30 itibarıyla 10.815 dolar yani 40.500 TL civarında seyrederken daralmadaki en büyük etkenin Japonya kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Ülkenin en büyük kripto para borsalarından Coincheck, herhangi bir açıklama yapmadan müşterilerin varlıklarını çekmesini ve Bitcoin ticaretini durdurdu. NEM bazlı ticaret de yasaklandı ve böylelikle yüzde 14.5 değer kaybederek 0.81 dolara dek indi. 

Tokyo merkezli şirketin, Bloomberg haberine göre Japon finansal kurumlarından lisansının olmadığı ve buna rağmen ülkenin en popüler kripto para borsası olduğu belirtiliyor. 

 

 

Öte yandan, ABD Maliye Bakanlığı'nın terörizm ve finansal istihbarat bölümünün de Asya bankaları ve finansal otoritelerine kripto para aktivitelerinin gözetimi için daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğine dair telkinde bulunduğu belirtiliyor. 

The Washington Post haberine göre Maliye Bakanı Yardımcısı Sigal Mandelker'in de "Tüm dünyada düzenlemeye ihtiyaç var." dediği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Çin hükümetinin isimsiz Bitcoin ticaretini yasaklaması ve kurallara uymayan borsalara baskın düzenleyerek kapatma kararını Güney Kore takip etmiş ve Bitcoin, geçen yıl sonunda 20 bin dolar sınırına dayanan değerini ciddi ölçüde yitirerek gitgide kan kaybetmişti. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar haftanın son gününde yükselişe geçti26 Ocak 2018 Cuma 08:35
  • MADO’nun yarısı satıldı25 Ocak 2018 Perşembe 20:35
  • Borsa İstanbul’dan yeni rekor25 Ocak 2018 Perşembe 15:40
  • Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı!25 Ocak 2018 Perşembe 12:16
  • 'Rize simidi' 150 yıl sonra tescil edilecek25 Ocak 2018 Perşembe 11:57
  • Karar çıktı: O siteler kapatılıyor25 Ocak 2018 Perşembe 11:24
  • Altın fiyatlarında son durum25 Ocak 2018 Perşembe 09:30
  • Dolarda son durum25 Ocak 2018 Perşembe 09:25
  • Elektrik faturalarında cebimizden daha çok para çıkacak25 Ocak 2018 Perşembe 08:49
  • 2 milyon emekliyi ilgilendiren haber25 Ocak 2018 Perşembe 07:57
    • FOTO GALERİ
    • Kas büyütme yağı kollarını bu hale getirdi
    • Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
    • Kılıçdaroğlu Kartal'da tapu dağıtım törenine katıldı
    VİDEO GALERİ
    • Hatay Reyhanlı'ya roket atıldı!
    • İstanbul'da kamyon alt geçide sıkıştı
    • Sosyal medyayı yıktı geçti: Herkes onu konuşuyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti