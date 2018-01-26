Japonlar karar aldı! Bitcoin'de hareketli dakikalar...

Bitcoin'deki son durum dünyanın gündeminde. Bitcoin fiyatlarındaki düşüşn ardından bu kez Japonya çıktı. 'nın en popüler kriptopara borsalarından biri olan Coincheck, herhangi bir neden göstermeksizin müşterilerinin para çekme işlemlerini durdurdu.

HABERTÜRK - Bitcoin fiyatları bugün dolar karşısında yüzde 7 değer kayberken, revaçtaki diğer kripto paralar Ethereum ve Ripple da sırasıyla yüzde 5.5 ve yüzde 12 düşüş kaydetti.

Bitcoin'de son durum gündemindeki yerini koruyor. Bitcoin fiyatları saat 16:30 itibarıyla 10.815 dolar yani 40.500 TL civarında seyrederken daralmadaki en büyük etkenin Japonya kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Ülkenin en büyük kripto para borsalarından Coincheck, herhangi bir açıklama yapmadan müşterilerin varlıklarını çekmesini ve Bitcoin ticaretini durdurdu. NEM bazlı ticaret de yasaklandı ve böylelikle yüzde 14.5 değer kaybederek 0.81 dolara dek indi.

Tokyo merkezli şirketin, Bloomberg haberine göre Japon finansal kurumlarından lisansının olmadığı ve buna rağmen ülkenin en popüler kripto para borsası olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, ABD Maliye Bakanlığı'nın terörizm ve finansal istihbarat bölümünün de Asya bankaları ve finansal otoritelerine kripto para aktivitelerinin gözetimi için daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğine dair telkinde bulunduğu belirtiliyor.

The Washington Post haberine göre Maliye Bakanı Yardımcısı Sigal Mandelker'in de "Tüm dünyada düzenlemeye ihtiyaç var." dediği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Çin hükümetinin isimsiz Bitcoin ticaretini yasaklaması ve kurallara uymayan borsalara baskın düzenleyerek kapatma kararını Güney Kore takip etmiş ve Bitcoin, geçen yıl sonunda 20 bin dolar sınırına dayanan değerini ciddi ölçüde yitirerek gitgide kan kaybetmişti.