Jandarma Uzman Erbaş alımı 2017/10 başvuru sonuçları açıklandı

Jandarma Uzman Erbaş 2017/10 personel alımı başvuru sonuçları, komutanlığın internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Ön başvuru aşamasını tamamlayan adayların merakla beklediği Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar bu sonuçlara göre ikinci aşamaya giriş yapacak. İşte, Jandarma Uzman Erbaş alımı 2017/10 sonuçları ve detaylı bilgiler

Jandarma Uzman Erbaş 2017/10 sonuçları, Genel Komutanlığın personel temin faaliyetleri sayfası üzerinden açıklandı. Başvurularının ardından sonuçları merakla bekleyen adaylar, TC Kimlik Numarası ile başvuru durumunu öğrenebilecek. İşte, Jandarma Uzman Erbaş 2017/10 sonuçları ve adayların sonraki değerlendirme sürecinde karşılaşacağı bazı aşamalar

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HANGİ SINAVLAR UYGULANACAK?

Yazılı sınav

Sözel (Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan her soru 10 puan olmak üzere toplam 10 soru sorulacaktır. (100) puan üzerinden (50) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak diğer sınav aşamalarına katılacaklardır.

Ön sağlık muayenesi

(a) Adayların (TABLO-1’de) boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. ilgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.



(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır

Spor sınavı

(a) Adaylara uygulanacak BYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3’te belirtilmiştir.



Belirtilen BYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.



(b) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)



(c) Fiziki Yetenek Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde önemli mazereti veya sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar o gün durumunu bildirmesi halinde sınavlara kabul edilmeyecektir. Ancak ilan edilen sınav tarihleri bitmeden müracaat etmeleri halinde sınava alınabileceklerdir.



(ç) Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş

sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

Mülakat sınavı

(a) Yazılı, Ön Sağlık Muayene ve BYS (Spor) Testlerinde başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği, Ön Sağlık Muayene ve BYS aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.



(b) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.



(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.



b. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır