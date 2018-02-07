İzmirli üniversite öğrencilerinin filmi Cannes'e gidiyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencilerinin çektiği film, Cannes Film Festivali'nin Kısa Film Köşesi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

İEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinema ve Dijital Medya Bölümü 3. sınıf öğrencileri Onur Erdurak, Canberk Günay, Murat Etyemez ve Ali Galip Özkaya’nın çektiği "Stranded" adlı kısa film, bu kategoride gösterilmek üzere Cannes Film Festivali için seçildi.



İEÜ Sinema ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Derya Özkan, Öğretim Görevlileri Dr. Serkan Şavk ve Deborah Hardt’ın danışmanlık yaptığı öğrencilerin çalışması, dünya genelinde yaklaşık bin 500 film arasından seçilen 223 eser arasında yer aldı.



Fransa'da 14-19 Mayıs tarihlerinde 71'inci kez düzenlenecek festivalde, Almanya, İrlanda, Arjantin, İngiltere, Lübnan ve Belçika gibi ülkelerden kısa filmler gösterime alındı.



Filmin yönetmeni Onur Erdurak, film yapım dersi kapsamında oluşturdukları senaryo ile 8 dakikalık kısa film çektiklerini kaydederek, “Film, distopik bir gelecekte, 'Evlerimizde Güvendeyiz' sloganını kullanarak vatandaşlarının evlerinden dışarı çıkmamalarını sağlayan ve onları sıkı bir kontrol altında tutan hükümete karşı duran bir adamın hikayesini anlatıyor. Filmde, 'bir yalan yeteri kadar söylenirse sonunda inanır mıyız' sorusuna cevap aradık. Yalnız bir adamın yaşadığı mekanda o dünyayı adamın bakış açısından tanıyarak çektik." ifadelerini kullandı.



Cannes Film Festivali'nin Cannes Cinefondation kısmına katıldıklarını aktaran Erdurak, şu bilgileri paylaştı:



"Filmimizin oyunculuğunu da Kemal Erdurak yaptı. Erdurak, öğrenciler için Cannes Cinefondation kısmına katılmamızı önerdi. Cannes Film Festivali'nin sayfasında Short Film Corner jürisinden filmimizin kendi platformlarına da aday olmaya layık bir çalışma olduğu yönünde bir bildirim aldık. Bundan sonra da Stranded adlı kısa filmimiz ile festivalin Kısa Film Köşesi’ne başvurduk. Filmimizin tüm festival boyunca kısa film kategorisi kapsamında gösterimde olacağını öğrendik. Filmimizin seçilmesinden dolayı çok mutluyuz."