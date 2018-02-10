İzmir'in göbeğinde 219 kat radyasyon

İzmir’in Gaziemir İlçesi'nde 70 yıl faaliyet gösterdikten sonra 2010 yılında Torbalı İlçesi’ne taşınan Arslan Avcı adlı eski kurşun fabrikasında limitlerin 219 katı radyasyon ölçüldü.

Ölçümü yapan 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Emekli öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül "Şehrin göbeğinde bu kadar yüksek radyasyonu ilk defa ölçtüm. Bu bir cinayettir" dedi.

Gaziemir’de on binlerce İzmirlinin yaşadığı, AVM’lerin ve şehirlerarası yolun yakınlarında bulunan Arslan Avcı adlı eski kurşun fabrikası bahçesinde radyoaktif atıklar olduğu geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkarılmıştı. Valilik önce bu radyoaktif maddelerin taşınıp/bertarafı için ÇED Gerekli değildi kararı verirken, EGEÇEP, mahalleli ve bazı kurumların itirazları sonrası bu karar mahkeme tarafından bozulmuş ve ÇED Gereklidir kararı çıkmıştı. Bu kararın ardından Turanlar isimli firma tarafından ihale ile alınan atıkların bertarafı işi için TAEK mühendislerinin danışmanlığında bir ÇED Raporu hazırlanmıştı.

Tesislerde ölçümler yapıldı

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre, bölgedeki radyoaktif malzemenin taşınması ve bertarafı işini alan şirket devletten alması gereken iddialara göre 10 milyon TL’lik ödeneği alamaması üzerine sahayı terk edip gitti. Daha önce Köprübaşı Kasar Köyü ve Söke Kisir Köyü'ndeki uranyum sahalarında radyasyon ölçümü yapan 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Emekli öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül önceki gün gazetecilerle tesislerde ölçümler yaptı.

"219 kat radyasyon ölçtüm"

Almanya’dan gelen Gamma Scout adlı cihazla gerçekleştirdiği ölçümler hakkında bilgi veren Küçükgül, girişinde “Kurşun Monoksit Binası” yazan, yarısı yıkılmış boş bir binada limitlerin 219 kat radyasyon ölçtüğünü belirtti. Binanın şu an boş olduğunu belirten Küçükgül, “Orada çok yüksek radyoaktif malzeme konmuş ki tüm malzeme duvarlar, her taraf aşırı yüksek radyoaktif hale gelmiş. Bazı kutuların üzerindeki uranyum kodları falan herşey yazıyordu” dedi. Küçükgül, “Halbuki raydyoaktif madde ile çalışırken sistemin tamamen kapalı ve herşeyin uzaktan kumandalı sistemlerle yapılması gerekir."

"Şehrin göbeğinde cinayet"

Bunun dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilecek bir şey olmadığını vurgulayan Küçükgül, ” Bu çağda şehrin göbeğinde bu işi yaptıran bir devlet, buna izin veren yönetimler cinayet işliyorlar. Şehrin göbeğinde bu kadar yüksek radyasyonu ilk defa ölçtüm. Bu bir cinayettir” diye konuştu.

Sabahtan öğleye kadar tesisleri gezip, ölçümler yaptıklarını bu süre boyunca hiç kimseyi görmediklerini ifade eden Küçükgül, ” Korkudan daha fazla nefes alamadım. Bir an evvel çıkmaya çalıştık. Tam çıkarken tel örgüyü geçerken birisine yakalandık. Öğleden sonra bir tane adam geldi niye girdiniz burası yasak dedi. Bekçiden çok oradan malzeme alan birisine benziyordu. Halbuki yasak falan diye birşey yoktu, her taraf serbest geçişe açık, bütün malzemeler ortadaydı” dedi. Salihli Köprübaşında 140 katını ölçmüştük. Üç tane soru önergesi verilmişti. Bu 219 nedir? Tesislerdeki yığınların altında binlerce ton radyoaktif madde olduğunu aktaran Küçükgül, “mahalleli o bölgeden sabahları hep duman çıktığını söylüyor. Gittik oraya koku dayanılmaz ve yarım gün kaldık göğsüm ağrıdı” dedi.