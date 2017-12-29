  • BIST 114.736
  • Altın 158,466
  • Dolar 3,7910
  • Euro 4,5474
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
29.12.2017 16:50

İzmir'de yılbaşı öncesi bin polisle denetim

»
İzmir'de yılbaşı öncesi bin polisle denetim
İzmir'de, yılbaşı kutlamaları öncesinde, Şehirlerarası Otobüs Terminali ile şehrin giriş- çıkış noktalarında, bin polisin katıldığı denetim yapıldı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimlerde, haklarında arama kararı bulunduğu belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, yılbaşı kutlamalarında yaşanabilecek olası olumsuzlukların önüne geçmek için denetimler sürüyor. İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin polisle, bugün, şehrin giriş- çıkış noktaları ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yapıldı. Polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Şehir dışından kente gelen otobüslerde polis ekiplerince arama yapıldı. Narkotik köpekleri de arama çalışmalarında kullanıldı. Sistemden, toplam bin 427 kişinin genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, haklarında arama kararı bulunduğu tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca kontrol edilen 170 araçtan 8'inin sürücüsüne çeşitli suçlardan toplam 680 TL ceza kesildi. Yapılan üst ve bagaj aramalarında ise 3 kurusıkı, kaçak 50 paket sigara ve 2 sustalı bıçak ele geçirildi. Yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 3'ü Afganistan, 2'si Azerbaycan ve 2'si Suriye uyruklu 7 kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye sınırına askeri sevkiyat29 Aralık 2017 Cuma 14:48
  • İstanbul'da öldürülen iki kardeş, Tunceli'de toprağa verildi29 Aralık 2017 Cuma 14:41
  • İzmir'de yılbaşı öncesi bin polisle denetim29 Aralık 2017 Cuma 14:40
  • Sınıf arkadaşını öldüren lise öğrencisine 15 yıl hapis cezası29 Aralık 2017 Cuma 14:36
  • Duruşmadan çıkan avukata yumruklu saldırı29 Aralık 2017 Cuma 13:37
  • Yılbaşı öncesi üniversite içine asıldı29 Aralık 2017 Cuma 13:13
  • İstanbul'da çıkan çatışmadan acı haber29 Aralık 2017 Cuma 13:10
  • Afgan kadın subaylar eğitimlerini tamamladı29 Aralık 2017 Cuma 13:09
  • ABD vizesinde ilk adım: Salı gününe 500 vize randevusu!29 Aralık 2017 Cuma 12:56
  • Efsane pilot Schumacher'dan kötü haber!29 Aralık 2017 Cuma 12:14
    • FOTO GALERİ
    • Uludağ, yılbaşında yabancıların gözdesi
    • Gazeteci Buket Aşçı Güler son yolculuğuna uğurlandı
    • Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri
    VİDEO GALERİ
    • CHP'li vekil: Aziz Bey artık aday olmayacak
    • Maymun kuyumcuyu soydu...
    • Sadık köpek saatlerce sahibini bekledi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti