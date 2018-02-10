İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı.

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre önce yaptığı uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Ayrıca tutuklanan bu iki kişiden uyuşturucu madde satın alıp kullanan 22 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde satışını engellemek için çalışan ekipler, operasyonun devamında 3.5 aylık bir çalışma yaptı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, dün şafak vakti, bir kez daha harekete geçildi. Uyuşturucu madde sattığı öne sürülen kişilere yönelik 36 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Uyuşturucu arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, havadan da drone desteği sağlandı. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 37 şüpheli yakalandı. Operasyonda bir miktar esrar, kenevir tohumu, esrar içme aparatı, bir ruhsatsız av tüfeği, bir döner bıçağı ele geçirildi.