  • BIST 114.242
  • Altın 160,928
  • Dolar 3,8172
  • Euro 4,6704
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
08.02.2018 15:05

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

»
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İZMİR’in Beydağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, evinde 1 kilo 250 gram kubar esrarla yakalanan M.K. (57) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan baskında, evin banyosundaki soba kovasının içinde 1 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin Eğridere Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada ise aracın torpido gözünde 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehidin adı mahallesinde yaşayacak08 Şubat 2018 Perşembe 12:04
  • Karşıyaka Belediyesi Başbakan Telle’yi ağırladı08 Şubat 2018 Perşembe 11:59
  • Karabağlar’da dolandırıcılığa karşı farkındalık semineri08 Şubat 2018 Perşembe 11:28
  • Denize En Çok Mavi Yakışır bu hafta Güvercinlik’te08 Şubat 2018 Perşembe 11:08
  • Marmaris'ta köyler arası futbol turnuvası düzenleniyor08 Şubat 2018 Perşembe 10:57
  • Kemer’e 5 yeni park08 Şubat 2018 Perşembe 10:52
  • Elektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştü08 Şubat 2018 Perşembe 10:21
  • Muhtarlara acil müdahale eğitimi08 Şubat 2018 Perşembe 10:12
  • Çankayalı miniklerden abilerine sürpriz08 Şubat 2018 Perşembe 09:59
  • O ilde 500 köpek kayıp!08 Şubat 2018 Perşembe 03:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti