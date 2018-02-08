İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR’in Beydağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, evinde 1 kilo 250 gram kubar esrarla yakalanan M.K. (57) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan baskında, evin banyosundaki soba kovasının içinde 1 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin Eğridere Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada ise aracın torpido gözünde 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.