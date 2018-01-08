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08.01.2018 23:20

İzmir'de resmi kurumlara indirimli su

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İzmir'de resmi kurumlara indirimli su
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, bakanlığın aldığı karar doğrultusunda okullarda ve resmi dairelerdeki su tariflerinde yüzde 40 indirim uygulanacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı Olağan Meclis toplantısının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti.

Oturumda denetim komisyonu üyeleri de seçildi. Komisyona Şükrü Parmaklı, Bengü Sayköse, Filiz Ceritoğlu Şengel, Turan Manduz ve Bilal Doğan seçildi. Ayrıca İZSU'nun bakanlıktan gelen talimat doğrultusunda okullarda ve resmi dairelerde su tarifesinde yüzde 40 indirim uygulayacağı belirtildi.

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