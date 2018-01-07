İzmir'de heyecan dorukta... Bursa'da çekişme sürüyor...

CHP İzmir İl Kongresi bugün Kültür Park içindeki Celal Atik Spor Salonunda yapılıyor.

Başkanlık yarışının Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP Grup sözcüsü Deniz Yücel arasında geçmesi bekleniyor.Bursa'da Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca ve eski Belediye Başkanı Hüseyin Akkuş yarışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kongreye katılmazken, seçimde Divan Baş- kanlığı’nı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl üstlenecek. 654 delegenin oy kullanacağı, çarşaf liste ile yapılması beklenen seçimde 200 görevli bulunacak, 80 kabin ve sekiz sandık kuruldu.

TEKİN BİNGÖL: ADAYLAR EŞİT ŞEKİLDE YARIŞIR

CHP Ankara İl o Hakkı Süha Okay yönetti. Bugünkü CHP İzmir Kongresi’ni de Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl yönetecek. YURT’a konuşan Bingöl, İzmir’deki yarış için “İllerimiz seçimlerini tamamlıyorlar. İzmir’de kaç adayın çıktığını, son durumu ayrıntılarıyla bilmiyorum. Partimizin gelenek ve göreneklerine göre divan başkanı olan kişi seçimi tarafsız bir şekilde yürütmek zorundadır. Kaldı ki ben örgütlerden sorumlu birisiyim. İzmir kongresi de bu şekilde olacak. Adaylar, çıkacak ve yarışacak. Divan başkanı olduğumda tüzük ve yönetmeliklerin gereğini yapacağım. Aksini düşünmek zaten yanlış olur. Adaylar eşit şekilde yarışırlar. Bunun dışında farklı bir şey olamaz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kongreye katılmayacak. Kılıçdaroğlu Bursa il kongresine katılma konusunda henüz karar vermedi. Bursa’da Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca ve eski Belediye Başkanı Hüseyin Akkuş yarışacak. Divan Kurulu’nun görevini saat 17.00’de seçim kuruluna devretmesi, seçim kurulunun da görevini sabah saat 07.00’da bitirmesi öngörülüyor. Kongrenin sabah 07.00’de bitmesi planlanıyor. Salonda delegeler saha içinde, misafirler ve partililer ise tribünlerde yerini alacak. Salonda adaylar eşit sayıda afiş asabilecek.

21 İLÇE BAŞKANINDAN YÜCEL'E DESTEK

Kongreye saatler kala son 21 ilçe başkanı bir bildiri yayınlayarak Deniz Yücel’i desteklediklerini açıkladı. Başkanlar adına ortak bildiriyi Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan okudu. 21 ilçe başkanı daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret ettil. Kordon Otel’de gerçekleşen son buluşmaya Bayraklı (Cemalettin Alper), Konak (M. Şakir Başak), Çiğli, Çeşme (Ekrem Oran), Seferihisar (İsmail Yetişkin), Tire (Şenol Sardoğan), Beydağ (Selahattin Tekeli) katılmadı. Menemen İlçe Başkanı Kazım Hürol Taklak ve Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ da mazeret bildirerek toplantıya gitmedi.

'AZİZ BEYİN DESTEĞİ BANA ONUR VERİR'

CHP İzmir adaylığı için favori gösterilen örgütün adayı sloganıyla aday olan, Utku Gümrükçü ve uzlaşı adayı olarak lanse edilen Deniz Yücel son dönemeçte YURT’a konuşarak iddialarını ortaya koydular. Deniz Yücel; “Süreç benim dışımda gelişti. Uzlaşı adayı konusunda benim bir çalışmam olmadı. Kimsenin adamı değilim ama Aziz Başkanımız destek verirse bu bana onur verir. Bütünleştirici kucaklayıcı ortak akıl oluşturarak CHP’yi yönetmek ve idare etmek istiyorum ” dedi.

GÜMRÜKÇÜ: SON SÖZ DELEGENİN

Utku Gümrükçü ise, “Bu yarışta sonuç ne olursa olsun CHP kazanacak. CHP’de bir değişim ihtiyacı var. 16 Nisan referandumundan sonra yaşanan süreç, yenilenen siyasal sistem ve yeni partilerin ortaya çıkması iktidar partisi olan AKP’nin kendi içinde yaşadığı dönüşüm, bunların hepsinin CHP’de karşılığının olması lazım. CHP’nin değişime ayak uydurması lazım. Artık ‘Yüzde 25 oy alırım, ben makamımı korurum’ dönemi bitti. Türkiye’de sistem artık yüzde 50+1 oy alma üzerine kurulu. Bu yüzden de CHP’nin sisteme uygun bir şekilde yenilenmesi ve güncellenmesi lazım. Ben 36 yaşındayım. 16 yaşımda siyasete girdim. 18 yaşımda da CHP’ye üye oldum. Benim amacım CHP’nin üyeleriyle ve toplumun her kesimiyle kucaklaşması için aday oldum. Artık herkes susacak, delege ve örgüt konuşacak. Hepimiz de sonuca saygı duyacağız. Kazanan da İzmir ve CHP olacak” dedi.

Öte yandan, Trabzon İl Kongresi’nin Divan Başkanlığı’nı ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yapacak.

BURSA'DA İKİ ADAY YARIŞACAK

Bursa'da Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca ve eski Belediye Başkanı Hüseyin Akkuş yarışacak. Divan Kurulu’nun görevini saat 17.00'de seçim kuruluna devretmesi, seçim kurulunun da görevini sabah saat 07.00'da bitirmesi öngörülüyor. Kongrenin sabah 07.00’de bitmesi planlanıyor. Salonda delegeler saha içine, misafirler ve partililer ise tribünlerde yerini alacak. Salonda adaylar eşit sayıda afiş asabilecek. Katılımcılara parti bayrağı ve Türk bayrakları dağıtılacak.