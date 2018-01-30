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30.01.2018 09:10

İzmir'de ESHOT Genel müdürüne yumruklu saldırı

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İzmir'de ESHOT Genel müdürüne yumruklu saldırı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, yumruklu saldırıya uğradı

Saldırı, bugün saat 18.30 sıralarında Karşıyaka İlçesi Bostanlı Semti’nde meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, evine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzünden ve başından yaralanan Canbek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine gelen polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırıyı duyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Genel Sekreter Buğra Gökçe, saldırının ardından ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Canbek’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Çankaya da hastaneye gelerek Canbek’in durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Yüzüne dikiş atıldığı öğrenilen Raif Canbek’i sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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