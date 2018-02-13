İzmir Öykü Günleri 16. kez kapılarını açıyor

Konak Belediyesi'nin bu yıl 16'ıncısını düzenleyeceği, 16-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek İzmir Öykü Günleri'nde Türk Edebiyatı'nın ünlü kalemleri buluşacak.

Bu yılki teması ‘Edebiyatta Yersizlik, Yurtsuzluk’ olarak belirlenen etkinliğin onur konuğu ise usta edebiyatçı ve yılların öykü emekçisi Cemil Kavukçu. Tüm Türkiye’de okunacak Dünya Öykü Günü Bildirisi’ni, İzmir Öykü Günleri onuruna Feyza Hepçilingirler kaleme aldı.

Konak Belediyesi'nin bu yıl 16'ıncısına ev sahipliği yaptığı İzmir Öykü Günleri'nin açılış töreni 16 Şubat Cuma günü Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde saat 13.00'de yapılacak. Etkinlikle ilgili basın toplantısı her yıl olduğu gibi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya düzenleme komitesinde yer alan Ahmet Büke, Kerem Işık, Yunus Bekir Yurdakul, Yıldız İlhan’ın yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve

Başkan Yardımcısı Eser Atak katıldı

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat organizasyonları arasında yer alan İzmir Öykü Günleri’nin 16.’sına bir kez daha Konak Belediyesi olarak ev sahipliği yapacaklarını ve Öykü Günleri’nin kurumsallaştığını belirterek, etkinlik detayları hakkında bilgi verdi. Bu yılki Öykü Günleri’nde İzmir’den ve İzmir dışından 30 konuğu ağırlayacaklarını dile getiren Pekdaş, geçtiğimiz yıllarda Öykü Günleri’nin davetlisi olan ve kaybettiğimiz yazarlardan Erhan Bener, Leyla Erbil ve Tarık Dursun K.’nın anılacağını söyledi. Coğrafyamızın çok zor günlerden geçtiğini ve bu nedenle bu yıl ki temanın ‘Edebiyatta Yersizlik, Yurtsuzluk’ olarak belirlendiğini dile getiren Pekdaş, 16-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan Öykü Günleri’nin onur konuğunun usta edebiyatçı ve yılların öykü emekçisi Cemil Kavukçu olduğunu kaydetti. Pekdaş, “Öyküyü yaşatmak, insanı yaşatmaktır” dedi. Bu yılın bildirgesini yazan Feyza Hepçilingir’den bir alıntıyla sözlerine devam eden Pekdaş, “Öykünün çıktığı yerde de insan vardır, ulaştığı yerde de. Herkeste ayrı ayrı yaşayan hep aynı insandır belki de. Yalnızca insanın kendisini anlattığını sanan insanın aslında bütün insanları anlatması gibi. Daima başkalarını anlattığını sanan yazarın anlattığının hep kendisi olması bundandır. Çünkü insan bütün halleriyle öyküdür, öykü bütün halleriyle insan” diyerek insanlığı yükseltmemiz gereken bu günlerde öyküye sarılmanın çok değerli olduğunu söyledi.



USTA KALEMLER YER ALACAK

Büyük eleştirmen Fethi Naci’nin “Elini neye değdirse öykü oluyor” dediği usta yazar İzmirlilere konuk olacak. 16 yılı geride bırakan İzmir Öykü Günleri’ne bugüne kadar Adalet Ağaoğlu, Adnan Özyalçıner, Erhan Bener, Füruzan, Osman Şahin, Tarık Dursun K., Leyla Erbil, Selim İleri, Murathan Mungan, Nursel Duruel, Nacati Tosuner ve Ayla Kutlu gibi Türk edebiyatının önemli isimleri onur konuğu olmuştu. Etkinliğin tüm Türkiye’de okunacak Dünya Öykü Günü Bildirisi’ni, İzmir Öykü Günleri onuruna Feyza Hepçilingirler kaleme aldı.



ÖYKÜLER DİLE GELECEK

16-17 Şubat 2018 tarihlerinde Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde iki gün boyunca sürecek olan edebiyat etkinliklerinde, ‘Ölümünün 40. yılında Oğuz Atay’ın Issızlığı’, ‘Öykünün Anayurdunda Düşkaçıran Bir Yazar: Cemil Kavukçu’, ‘Göç ve Sürgün Edebiyatı’, ‘Yersiz Yurtsuzluğa Düşünsel Bakış’, ‘Öykünün Anayurduna Yolculuk’ ve ‘Dilini Yurt Yapanlar’ isimli oturumlar gerçekleşecek. Ayrıca Öykü Tiyatro Grubu tarafından Samim Kocagöz ve Cemil Kavukçu’nun birer öyküsü seslendirilecek.



EDEBİYAT BULUŞMASI

30 edebiyat insanının katılacağı 16. İzmir Öykü Günleri’nde yer alacak yazar ve sanatçılardan bazılarının isimleri şöyle: Cemil Kavukçu, Feyza Hepçilingirler, Hidayet Karakuş, Müge İplikçi, Süreyya Berfe, Jale Özata Dirlikyapan, Melike Koçak, Nursel Duruel, Feridun Andaç, Behçet Çelik, Kamil Erdem, Yavuz Ekinci, Kamil Erdem, Günay Çetao Kızılırmak, Hakkı İnanç, Menekşe Toprak, Yiğit Yavuz, Muzaffer Kale. 16. İzmir Öykü Günleri düzenleme heyeti ise Ahmet Büke, Hülya Soyşekerci, Kerem Işık, Y. Bekir Yurdakul ve Yıldız İlhan’dan oluşuyor. Öykü Günleri’ne tüm İzmirliler davetli.







