İzinsiz tabelalar toplanıyor

Bodrum Belediyesi ekipleri, çevrede görüntü kirliliğinin önüne geçmek ve yasal çerçevede işlem yapılması amacıyla yol kenarları veya cadde ve sokak aralarına izinsiz olarak gelişigüzel asılmış olan reklam tabelalarını kaldırdı.

Bodrum Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü İktisat işleri Birimi tarafından başlatılan çalışmalar, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriyle yarımada genelinde devam ediyor.

Bodrum genelinde, Bodrum Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında bulunan bölgelerde çalışma yapan ekipler, izinsiz olarak asılmış olan reklam tabelalarını ve yönlendirme levhalarını tespit ederek bulundukları yerden kaldırmak için malzemelerin kesim işlemlerini yaptı. Gelişigüzel asılarak çevrede görüntü kirliliğine neden olan çeşitli yön levhaları ve tabelaları toplayan ekipler, ardından ise bunları bir süre belediye kademesinde bulunan depoda bekletmek üzere müşahede altına aldı.

Bodrum Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü İktisat İşleri Birimi Yetkilileri, gelecekte bu ve benzeri sorunların yaşanmaması için levhaların ve tabelaların yasal koşullarda asılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Tabelasını asmak isteyen işletmecilerin de belediyenin belirlediği reklam alanları veya yönlendirme levhaları hakkında bilgi almaları gerektiği, arzu ettikleri alanda işletmelerinin adlarının yer alabilmesi için Bodrum Belediyesi’ne dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Bodrum Belediyesi ekipleri son bir yıl içerisinde yarımada genelinde 250’ye yakın izinsizce asılmış reklam tabelaları ve yönlendirme levhalarını kaldırarak görüntü kirliliği ile mücadele etti.

