İZDSO bu kez gazeteciler için sahne aldı 

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) bu kez 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sahneye çıktı. Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) desteği ile düzenlenen konsere Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı.

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü özel konserini Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden Rengim Gökmen yönetti. Tenor Barış Yanç, sopranolar; Nurdan Küçükekmekçi ile Selva Erdener ve kanunda Ahmet Baran’ın sahne aldığı konsere basın emekçilerinin yanı sıra İzmirli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.



AFİFE JALE VE NAZIM SAHNEDE ANILDI

Davetlileri müziğin büyülü dünyasına götüren gecede ilk olarak Turgay Erdener’in bestelediği ‘Afife Bale Müziğinden Seçmeler’ dinleyiciyle buluştu. Orkestranın muhteşem ezgileri eşliğinde ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale’nin hayatı Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Murat Atak tarafından anlatıldı. Konserin ilerleyen bölümünde ise Kanun Sanatçısı Ahmet Baran sahne aldı. Baran’a, Burak Onur Erdem yönetimindeki Ankara Devlet Çoksesli Korosu eşlik etti. Konserin ikinci yarısında ise seyirciler arasında yer alan Muammer Sun'un ‘Nazım Destanı’ isimli eseri seslendirildi. Gazetecilerin ve sanatseverlerin büyük beğeniyle izlediği konser sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.



10 OCAK ARTIK BAYRAM DEĞİL!

İGC Başkanı Misket Dikmen, Konak Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen konserin İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın yıllık takvimine ekleyerek geleneksel hale getirildiğini belirterek, 10 Ocak’ı sanatın birleştirici gücüyle kutladıklarını söyledi. “Böylesi özel konserle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz” diyen Dikmen şöyle konuştu:

“Adı her ne kadar Dünya Çalışan Gazeteciler Günü olsa da pek çalışan gazeteci kalmadığı için bir zamanlar bayram olarak kutladığımız bu günü kutlayamıyoruz. Dolayısıyla bu günü bayramın ötesinde sorunlarımızı tartıştığımız, sıkıntılarımızı ortaya koyduğumuz bir gün olarak ele alıyoruz. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın bu güzel çalışmasıyla İzmirli gazeteciler olarak güzel bir soluk aldık. Gecenin sponsorluğunu üstlenen Konak Belediyesi’ne, Başkan Sema Pekdaş’a ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın müdürüne, sanatçılarına teşekkür ederim.” Konserde ayrıca ‘Afife Bale Müziğinden Seçmeler’ eserinin bestecisi Turgay Erdener ile ‘Nazım Destanı’ eserinin bestecisi Muammer Sun’a da katılımlarından ötürü plaket verildi. Bestecilerin eserleriyle birlikte konserde yer alması geceye ayrı bir değer kattı.

