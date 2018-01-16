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17.01.2018 00:30

İzdivaç programı fenomeni Hanife, bakın kimle evlendi?

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İzdivaç programı fenomeni Hanife, bakın kimle evlendi?
İzdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, sevgilisi Furkan Alkoç'la evleniyor. İkilinin bu kararı almasında Hanife'nin babası etkili oldu.

Zuhal Topal’ın sunduğu izdivaç programı ile adını duyuran Hanife Gürdal, bir süredir birliktelik yaşadığı dondurmacı sevgilisi Furkan Alkoç ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR

Şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla mutluluğunu dosta düşmana ilan eden Hanife’nin evlilik kararı almasında babasının etkili olduğu konuşuluyor.

“GELSİN İSTESİNLER SENİ”

Haberler.com’da yer alan habere göre; Kızının evlenip yuva kurmasını isteyen babası, “Furkan, tanıdığımız bildiğimiz biri. Eğer niyeti de ciddiyse gelsin istesinler seni. Artık yuva kurmanın zamanı geldi” dediği öğrenildi.

FURKAN ALKOÇ HAREKETE GEÇTİ

Müstakbel kayınpederinin bu sözleri sonrası harekete geçen Furkan Alkoç’un düğün hazırlıklarına başladığı konuşuluyor.

İkilinin sosyal medyadaki paylaşımları;

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