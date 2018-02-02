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02.02.2018 23:30

İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

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İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı
Ümit Kartal'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Ümit Kartal gözaltına alındı.

Bugün saat 18.00 civarı İzmir Çankaya’da bulunan gazete bürosunu basan Terörle Mücadele Ekipleri Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Ümit Kartal’ı gözaltına aldı.

Kartal hakkında yakalama ve gözaltı kararı olduğunu söyleyen ekipler, Ümit Kartal’ı da alarak Kartal’ın Çiğli’deki evine gitti. Evinde yapılan aramanın ardından telefonuna el koyulan Kartal, Çankaya’daki TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Avukat Dilek Güzel, Gazeteci Ümit Kartal’ın gözaltına alınma gerekçesinin, “Türkiye’nin Afrin Operasyonu ‘işgal’ olarak nitelendirip halkı galeyana getirmek üzere haberler yapmak” olduğunu ifade etti.

Dosyada kısıtlılık kararı olduğunu belirten Güzel, Gazeteci Ümit Kartal için 7 gün gözaltı süresi olduğunu söyledi.

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