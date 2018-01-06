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06.01.2018 22:00

İYİ Parti'ye sürpriz ziyaret

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İYİ Parti'ye sürpriz ziyaret
AKP'li belediye başkanı, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanı AKP'li İsmail Yıldırım ve AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Baş'ı ziyaret ederek, kutladı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, AKP Belediye Meclis üyeleri Recep Özbakır ve Ahmet Bilici; İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Baş'ı ilçe binasında ziyaret etti.

İsmail Yıldırım, ilçe siyasetinde yerini alan Mehmet Baş ve yönetimine 'Hayırlı olsun' dileğinde bulunarak, siyasi hayatlarında başarı diledi.

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