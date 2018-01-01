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01.01.2018 18:45

İYİ Parti'den 'tane tane' YSK açıklaması

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İYİ Parti'den 'tane tane' YSK açıklaması
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçmen kütüklerini talep eden İYİ Parti’yi reddetmesi üzerine partinin kurucularından Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Partilerinin 12 Haziran 2018 tarihinden itibaren yapılacak her seçime katılma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "İktidar bir maraz çıkarır ve hukuk çiğnerse yada İYİ PARTİ’nin seçimlere katılmasını engellemek için 2018’in Nisan veya Mayıs ayında seçim yapmaya kalkışırsa onun da bir çaresi vardır" dedi.

İYİ Partili Dervişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

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TANE TANE ANLATALIM Kİ ANLAMAYAN KALMASIN!

  • İYİ PARTİ Büyük Kurultayını 10 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.
  • Bu kurultay 12 Aralık 2017 itibariyle tescil edilmiştir
  • Siyasi Partiler Kanunu, partilerin seçimlere katılmaları hususunu “Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.” şeklinde düzenler. Md.36 (Değişik: 3420 - 31.3.1988)
  • Buna göre İYİ PARTİ, kanuni yeterlilik sayılan en az 41 ilde ve bu illerin 1/3 ilçelerinde teşkilatlarını tamamlamış ve usulüne uygun olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yüksek Seçim Kuruluna ulaştırmıştır.
  • Konuya bu noktadan baktığımızda İYİ PARTİ, 12 Haziran 2018 tarihinden itibaren yapılacak her seçime katılma hakkına sahiptir ve bunun aksine bir hukuki engel bulunmamaktadır.
  • Mevcut iktidar bir maraz çıkarır ve hukuk çiğnerse yada İYİ PARTİ’nin seçimlere katılmasını engellemek için 2018’in Nisan veya Mayıs ayında seçim yapmaya kalkışırsa onun da bir çaresi vardır.

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