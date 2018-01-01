İYİ Parti'den 'tane tane' YSK açıklaması

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçmen kütüklerini talep eden İYİ Parti’yi reddetmesi üzerine partinin kurucularından Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Partilerinin 12 Haziran 2018 tarihinden itibaren yapılacak her seçime katılma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "İktidar bir maraz çıkarır ve hukuk çiğnerse yada İYİ PARTİ’nin seçimlere katılmasını engellemek için 2018’in Nisan veya Mayıs ayında seçim yapmaya kalkışırsa onun da bir çaresi vardır" dedi.

İYİ Partili Dervişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

TANE TANE ANLATALIM Kİ ANLAMAYAN KALMASIN!