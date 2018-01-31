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31.01.2018 09:50

İyi Parti'den Kocadon’a nezaket ziyareti

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İyi Parti'den Kocadon’a nezaket ziyareti
İyi Parti Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz ile yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete İyi Parti Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz ile parti yönetim kurulu üyelerinden Semih Nalbantoğlu, Uluç Tezer, Seha Ergene, Hanife Yavaş, Barbaros Kaplan, Mustafa Erdoğan, Hülya Gülkaya ve Hatice Buket Aker birlikte katıldı. 2017 Aralık ayında parti genel merkezi tarafından kurucu başkan olarak Bodrum’da ilçe başkanlığı görevine getirilen Şahbaz, ziyarette yönetim kurulu üyelerini Başkan Kocadon’a tanıttı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, parti başkanı ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

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