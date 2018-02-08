İYİ Parti'den hükümete internet özgürlüğü çağrısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Taylan Yıldız: "Hükümeti 21'inci yüzyıla davet ediyoruz."

Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Taylan Yıldız, "İnternet üzerinden haber alma özgürlüğünün her geçen gün daha da kısıtlanması, darbe dönemlerindeki uygulamaları bile aşmıştır. Dolayısıyla İYİ Parti olarak, hükümeti 21'inci yüzyıla davet ediyoruz" dedi.

Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Taylan Yıldız, hazırlıkları süren Torba Yasanın, internetten yayın yapan kuruluşların denetlenmesini öngören 73'üncü maddeyi değerlendirdi.

Modern çağın en önemli iletişim platformu olan internetin engellenmesinin bir insan hakları ihlali olduğunu söyleyen Yıldız, "OHAL döneminde, seçim arifelerinde hükümetin artık alışılagelmiş torba yasa maddeleriyle internete sansür girişimleri, zamanlama bakımından da dikkat çekicidir. Bu maddenin, internet üzerinden yapılan yayınları vergilendirerek, kötü ekonomi yönetimi ve müsrif yatırım politikaları neticesinde 47,4 milyar TL açık veren bütçeye, ek bir kaynak üretmek için hazırlanmadığı açıktır.Türkiye teknolojide icat eden, üreten değil, yasaklayan bir konuma gelmiştir. İnternet üzerinden haber alma özgürlüğünün her geçen gün daha da kısıtlanması, darbe dönemlerindeki uygulamaları bile aşmıştır" dedi.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Açıklamasında, "Ama, internet okyanus gibidir, havuz medyasına dönüştürülemez. İYİ Parti olarak buna izin vermeyeceğiz" diyen Yıldız, şöyle konuştu: "YouTube, Twitter gibi mecraları denetleyip kontrol etmeye çalışmak abesle iştigaldir. Çağın gerisinde kalmaktır. Sadece Youtube'a bile her dakika 300 saatlik video yüklendiği bir dünyada ön görülen denetim imkansızdır. İnternet yayınları ve suçları ile ilgili olarak, yürürlükte olan 5651 sayılı kanunun 8'inci maddesi yeterlidir. Bunun ötesinde, bireysel hak ve özgürlükler, haber alma ve ifade özgürlüğünü zedeleyecek yeni kısıtlamalara gidilmesini doğru bulmuyoruz. Freedom House tarafından Kasım 2017'de yayımlanan 'İnternette Özgürlük: 2017' raporunda Türkiye, internetin özgür olmadığı 21 ülke arasında yer almaktadır. Sudan, Libya, ve Suudi Arabistan gibi baskıcı ülkelerle aynı seviyeye düşeceğimize, Türkiye, geçmişte olduğu gibi bu ülkelere örnek olmalı, demokrasi dersi vermelidir"



'HÜKÜMETİ 21'İNCİ YÜZYILA DAVET EDİYORUZ'

Özgürlüklerin kısıtlanması ile genç beyinlerin yurtdışına göçünü teşvik edildiğini kaydeden Yıldız, "İYİ Parti olarak soruyoruz. AK Parti, küresel bir iletişim ağı olan interneti, sadece ülke içerisinde kullanılan bir intranete mi çevirmeye çalışmaktadır? Bu yasal düzenleme ile, Türkiye'de yerleşik olmayan kuruluşların yayınları nasıl denetim altına alınacak? Bireysel ve YouTube, bloglar, twitter, instagram gibi sosyal medya araçlarıyla yapılan yayınların kontrol edilmek istendiği açıktır. Daha önce, sızdığı kurumlarda, internet üzerinden insanlarımızı fişleyen FETÖ'nün yöntemlerini kullanmak, FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden bir hükümetin yapacağı iş midir? Hükümet kendi vatandaşlarını tehdit olarak mı görmektedir? İnterneti kısıtlamaya çalışan hükümet, yurt dışından yayınlanan televizyonların izlenmesini önlemek için çatılardan uydu anteni toplamaya da başlayacak mıdır? Yaklaşan seçimler öncesinde, bu yasa ile muhalif ve eleştirel seslerin kesilmesi mi amaçlanmaktadır? Son olarak, dünyadaki tüm interneti kontrol altına almaya çalışmaya varacak kadar anlamsız bir çabaya girişmeye neden ihtiyaç duyulmuştur? Belki farkında değiller ama internet, 21'inci yüzyılın en etkili ve vazgeçilmez iletişim platformudur. Dolayısıyla İYİ Parti olarak, hükümeti 21'inci yüzyıla davet ediyoruz" diye konuştu.