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24.01.2018 17:30

İYİ Parti'den Erdoğan'ı sinirlendirecek 'gazilik' açıklaması

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İYİ Parti'den Erdoğan'ı sinirlendirecek 'gazilik' açıklaması
İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AKP Genel Başkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesiyle ilgili konuştu.

Çıray, "Eğer bu iki unvanı savaş meydanlarına çıkmayanlara vermeye kalkarsanız, şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz" dedi.

Çıray, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "gazilik" ünvanı verilmesine yönelik hazırladığı kanun teklifine yönelik eleştirilerde bulundu.

Şehitlik ve gazilik mertebesine savaş meydanlarında ulaşılabileceğini belirten Çıray, "Eğer bu iki unvanı savaş meydanlarına çıkmayanlara vermeye kalkarsanız, şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz" diye konuştu.

Mehmetçik'in, Afrin'de başarılı olmak için canı pahasına mücadele ederken, onların mücadele azmini akamete uğratacak girişimlerden yöneticilerin uzak durması gerektiğini vurgulayan Çıray, "Mehmetçik, AKP'nin bozduklarını düzeltmeye çalışıyor. Diplomaside kaybedileni, savaş sahasında kazanmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Çıray, AKP'nin "dış politikayı, iç politika ve seçim malzemesi yapmaktan çıkarması" isteyerek, şunları kaydetti:

"Dolaylı yollardan Esat ile görüşmek yerine doğrudan görüşülmeli, derhal Suriye ile barış imzalanmalı, her iki devlet kendi tarafından sınırlarını korumalıdır. Sonuçta Afrin harekatı bittikten sonra Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuza göre oradan çekileceğimiz için şimdiden bunu yapmalıyız. Türkiye'nin milli çıkarı buradadır.

Türkiye, Şam ile birlikte terör mücadelesini yürütmelidir. Böylece büyük devletlerin elinde Türkiye'yi adeta oyuncak olmaktan da kurtarmış oluruz."

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