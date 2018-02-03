İYİ Parti İstanbul hedefini açıkladı! İşte İstanbul'da üye sayıları...

HANDE ZEYREK - SÖZCÜ - İyi Parti İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz ve ekibi 39 ilçede teşkilatlanmayı tamamlayıp sahaya indi. Onları önce “çocuk anne skandalının” yaşandığı hastanede araştırma yaparken gördük. Ardından Afrin'de teröristlerle savaşan Mehmetçikler için “canını esirgemeyenden- kanını esirgeme” sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattılar. İstanbul sokaklarında sıkça vatandaşın karşısına çıkma hazırlığındalar. ‘Hedef İstanbul'da birinci parti olmak' diyen Beyaz, sokakta İyi Parti için ‘nerede kaldınız!… gelin artık !..' yorumları yapıldığını, ülke genelinde bu durumun mutlaka sandığa yansıyacağını söyledi.

ŞİRKETLERİNİ KENARA İTTİ

İç mimar olan ve Karadenizli müteahhit bir ailede yetişen Ersin Beyaz, siyasete İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine girdiğini anlattı. Yönettiği şirketlerini ve tüm işlerini bir kenara bırakıp kendisini siyasete iten nedeni ‘Türkiye'nin zorlu bu ekonomik ve politik döneminde elimizi taşın altına koymak istedik' diye anlatan Beyaz, 1 Kasım 2017'de üstlendiği il başkanlığı görevini, 10 Ocak 2018'den bu yana Zeytinburnu Merter'deki İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında yürütüyor. İstanbul'un 39 ilçesinde teşkilatlanmalarının tamamlandığını söyleyen Beyaz , ‘Akademisyen ve alanında uzmanlardan oluşan proaktif bir ekip kurduk. Çalışmalarımızla İstanbul'da birinci parti olacağız' diyerek iddialı konuştu.

YÖNETİMDE 39 KADIN VAR

Beyaz, “Daha önceden hiçbir siyasi partide aktif bir görevde bulunmadım. MHP'de üyeliğim vardı. Gönüllü olarak da destekliyordum” dedi ve şunları söyledi: “İl yönetimimiz 155 kişiden oluşuyor. Yönetimimizdeki kişilerin 39'u kadın. Şimdi artık sahaya iniyoruz. 17 Ocak'ta partiye üye kaydına başladık ve ilk hafta İstanbul'da 15 bin üyeye ulaştık. Hedefimiz İstanbul'da 1 milyon üye. Ulaşılmadık sokak, sıkılmadık el bırakmayacağız. Koltukları eskitmek yerine, ayakkabılarımızı eskiteceğiz, Bu konuda genel başkanımıza söz verdik.” Beyaz, İstanbul'un sorunlarını çözmek konusunda iddialı: “Nüfus yoğunluğu ve plansızlık en büyük sorun. Problemlerin çözümü için gereken alt yapıları alanında uzman bir ekiple hazırladık.” İstanbul'da, 39 ilçedeki hastanelerin tamamına noter kanalıyla dilekçe göndererek “çocuk yaştaki annelerin” takipçisi olmak için araştırmaya başladıklarını anlatan Beyaz “Herkeste korku hakim. Yetkililer konuşmaktan çekiniyorlar” dedi.

SAĞ-SOL PARTİ DEĞİL TAM MERKEZDEYİZ

Divan Kurulu'ndaki isimlerin üçte ikisinin MHP dışındaki partilerden olduğunu anlatan Ersin Beyaz İYİ Parti'yi şöyle anlattı: “İYİ Parti siyasi yelpazede milli merkezi temsil etmektedir. İyi Parti merkezin sağında veya solunda değildir. İyi Parti merkezin kendisidir.”

‘FARKLI SİYASETLER'

“İyi Parti 'nin temsil ettiği ‘Milli Merkez' merkezin sağında ve solundaki tüm vatanseverleri kucaklar” diyen Beyaz şöyle devam etti: “İyi Parti çok farklı siyasi gelenekten gelen insanın, aynı partinin çatısı altında gömleklerini çıkarmadan, üzerlerinde vatanseverlik ceketi ile yer aldıkları bir partidir. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de dediği gibi, bize gelirken gömleğinizi çıkarmanıza gerek yok. Kapımız herkese açık.” İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak Afrin Harekatı'nda savaşan Mehmetçikler için ‘Canını verenden kanını esirgeme' kan bağışı kampanyası başlatan Ersin Beyaz, vatandaşları Kızılay'a kan vermeye çağırdı. İl binasına dev bir Türk Bayrağı astıran Beyaz, “Tüm ilçelerimiz ile birlikte Mehmetçiğimize destek için Türk bayraklarımızı astık” dedi.