İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı belli oldu

İYİ Parti'de devam eden teşkilatlanma çalışmalarında önemli bir karar alındı.Partinin gençlik kolları örgütlenmesinin başına Avukat Osman Ertürk Özel getirildi.
Osman Ertürk Özel, atama kararını Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız @meral_aksener Hanımefendinin takdiriyle İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Genel Başkanımızı mahçup etmeyeceğiz. Türk gençliği İYİ olacak!" sözleriyle duyurdu.
Sayın Genel Başkanımız @meral_aksener Hanımefendinin takdiriyle İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Genel Başkanımızı mahçup etmeyeceğiz. Türk gençliği İYİ olacak!— Osman Ertürk Özel (@osmanerturkozel) 28 Aralık 2017
OSMAN ERTÜRK ÖZEL KİMDİR?
İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener tarafından göreve getirilen Özel, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
1991 doğumlu Özel, yurt dışında hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra kendi hukuk bürosunu açan Özel aynı zamanda İYİ Parti'nin kurucuları arasında bulunuyor.
Osman Ertürk Özel
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